La Policía busca testigos del atropello de un peatón por un coche en el barrio de Las Delicias de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza se encuentra en plena búsqueda de testigos que pudieran presenciar un accidente de tráfico en Zaragoza el pasado 11 de agosto. Por ello, han pedido la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales.

Según señala el cuerpo de seguridad, el accidente tuvo lugar en la intersección que conecta las calles de San Pascual Bailón y Fray Juan Regla en el barrio de Las Delicias. Ocurrió a las 9.00 y la información que se maneja es que el peatón estaba cruzando un semáforo no señalizado cuando un vehículo le atropelló cuando estaba realizando la maniobra de marcha atrás.

Por todo ello, desde la Policía Judicial que investiga el caso y para esclarecer los hechos busca testigos que presenciaron el siniestro en el barrio zaragozano de Las Delicias. Esto sería necesario de cara al juicio que se va a celebrar el próximo 27 de agosto por estos hechos.

En el caso de que alguien haya presenciado el accidente desde la Policía Local piden que se contacte lo antes posible con la Policía Judicial en el siguiente número: 976 72 41 41.