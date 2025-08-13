La Policía pilla a dos grafiteros por pintar 'Muerte al dictador Sanche' e insultos racistas en Alcañiz (Teruel)

Una pintada en Alcañiz con la frase "Muerte al dictador Sanche". Ayuntamiento de Alcañiz

La Policía Local de Alcañiz ha identificado a dos grafiteros por realizar pintadas con frases como 'Muerte al dictador Sanche' o 'Moros de mierda fuera de España'.

Los agentes que realizaban vigilancia preventiva del turno de noche, detectaron e identificaron en el día de ayer a dos individuos realizando pintadas en distintos emplazamientos del municipio a los que se les incautaron varios botes de pintura en spray y plantillas con simbología falangista.

Se han abierto las diligencias judiciales iniciales para ser traspasadas a Guardia Civil. Además, desde servicios jurídicos del Ayuntamiento, Brigada de obras y la propia Policía Local se han iniciado los trabajos para elaborar una relación de superficies vandalizadas con el instrumental incautado y poder reclamar los costes de restitución a sus autores.

Una pintada racista en Alcañiz. Ayuntamiento de Alcañiz

Por su parte, desde el Área de Medio Ambiente se va a proceder a la eliminación de estas pintadas en el plazo más breve posible debido a que además de ensuciar las superficies, lanzan mensajes ofensivos a diferentes colectivos políticos o sociales.

El Área de Policía llevaba meses analizando comportamientos de diversos grupos de personas o individuos con el fin de localizar a los autores de pintadas que vandalizaban las paredes tanto de edificios públicos como particulares.

Artículos incautados por la policía local de Alcañiz.

Tanto el Alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan como el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios han trasladado su reconocimiento a la labor de la Policía Local que ha permitido la localización de los responsables de numerosos grafiti que ensuciaban la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz se sigue solicitando la colaboración ciudadana para localizar a autores de pintadas, vandalismo, depósito de enseres fuera de las zonas y horarios habilitados, entre otras conductas incívicas cuya restitución supone desembolsos económicos procedentes de las arcas municipales.