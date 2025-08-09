Un incendio de madrugada en una empresa química de Zaragoza corta el tren y obliga a dejar a los vecinos en sus casas

El incendio declarado esta madrugada en la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos, situada en el polígono industrial de La Cartuja Baja, en Zaragoza, ha obligado a cortar la vía del tren convencional y a pedir a los vecinos que no saliesen de sus casas.

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, equipos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han estado trabajando toda la noche en la zona para controlar el fuego y minimizar los riesgos derivados del siniestro.

También se han desplazado hasta allí la Policía Local, Guardia Civil y un técnico de Emergencias del 112.

Las llamas han comenzado poco antes de las 2.00. Tras una llamada del vigilante de seguridad de la nave, los Bomberos se han desplazado hasta allí con cuatro tanques de agua, tanques de NBQ (para abordar situaciones con productos quimicos y similares), una ambulancia y un brazo articulado.

Cuando se han producido los hechos no habia nadie dentro trabajando y, por lo tanto, no hay que lamentar daños personales, han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

El incendio se ha generalizado en la zona de almacenado en la que se encontraban materiales diversos, entre ellos nitratos (potasio y sodio) y ácido (fluoridrico). Al tratarse de una empresa que trabaja con este tipo de productos se ha optado por el confinamiento preventivo, aunque sin incidencia para los ciudadanos al tratarse de estas horas de la noche.

Durante toda la noche, las labores de extinción han sido supervisadas por la alcaldesa accidental, Tatiana Gaudes, y la concejal delegada de Bomberos y Proteccion Civil Ruth Bravo.

Por el momento se desconoce la causa del incendio, una incógnita que deberá aclarar la investigación que se abra a tal efecto.

Como medida preventiva, se ha procedido también al corte de la circulación ferroviaria convencional, puesto que la vía del tren se encuentra a pocos metros de la empresa afectada. La favorable evolución de las llamas, no obstante, ha hecho que la circulación ferroviaria se haya recuperado en torno a las 7.20.

Según han indicado desde el Ejecutivo autonómico, el acceso de los trabajadores al polígono se está haciendo bajo el control de la Policía Local, ya que los Bomberos continúan trabajando sobre el terreno para refrescar la zona y evitar que las llamas vuelvan a reavivarse.

Con este son ya dos los incendios declarados en empresas químicas con apenas unos días de diferencia. El último se produjo en Unión Deriván, obligó a activar la fase de emergencia nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior y a confinar por precaución a los vecinos de Zuera, San Mateo de Gállego y las urbanizaciones de El Saso y El Llano.