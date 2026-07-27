Lecciones del calor

Estamos viviendo un verano de récord, con varias olas de calor sucesivas en España, con temperaturas por encima de 40 grados y noches tropicales. Además de sufrir este calor, deberíamos empezar a tomarnos más en serio la prevención y la seguridad laboral. Los expertos nos dicen que los fenómenos meteorológicos extremos (especialmente el calor) van a ir a más y debemos estar preparados.

Desde CSIF llevamos mucho tiempo denunciando esta situación y estamos redoblando esfuerzos para sensibilizar y concienciar. Denunciamos problemas de climatización y ausencia de protocolos (o incumplimiento de los mismos) frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos. Nuestra preocupación está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar en nuestra salud: deshidratación, agotamiento, síncopes, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales… El estrés térmico es un riesgo laboral real y creciente.

Desde CSIF denunciamos el incumplimiento de la normativa, exigimos más medidas y contribuimos a la sensibilización con distintas campañas de prevención. Nos preocupa mucho, por ejemplo, la situación de los centros escolares. Lo denunciamos a final de curso y lo volveremos a hacer el próximo. La mayoría de nuestros colegios e institutos no están preparados para hacer frente a las olas de calor. Profesores y alumnos sufren temperaturas en las aulas por encima de los 27 grados, el máximo permitido para trabajos sedentarios en interiores. En junio presentamos una denuncia a Inspección de Trabajo con datos recogidos en más de 70 centros escolares de Aragón que incumplen la normativa.

No es un hecho puntual, es una situación que se repite cada vez con más frecuencia y que exige una respuesta decidida y ambiciosa de la Administración. No vale con hacer pequeñas obras en algunos centros o con esperar a que las asociaciones de padres de alumnos compren ventiladores. Es urgente un plan de acondicionamiento climático para todos los centros escolares de Aragón. La salud de nuestros hijos y nuestros profesores está en juego.

En lo que va de verano hemos detectado y denunciado problemas de climatización en muchos centros de trabajo: en hospitales, en juzgados (el de La Almunia ha sufrido averías y temperaturas por encima de los 30 grados), en oficinas del INAEM y el SEPE, en comisarías de policía, en ambulancias…

Hay que adaptar los centros y hay que adaptar las normativas a la realidad. Desde CSIF consideramos imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

Los trabajadores que desarrollan su trabajo al aire libre están especialmente expuestos a los efectos dañinos del calor. En esta línea, este verano en CSIF Aragón estamos llevando a cabo una campaña de prevención dirigida específicamente a los empleados públicos municipales, de mancomunidades y comarcas que desempeñan su jornada laboral al aire libre. El objetivo prioritario de esta acción es minimizar las consecuencias sobre la salud derivadas de la exposición continua a la radiación solar. Pedimos a las administraciones que adapten y cumplan sus protocolos de seguridad por altas temperaturas. Y estamos repartiendo de forma gratuita protectores solares de alta gama entre el personal expuesto a la intemperie (algo que debería hacer la Administración).

Desde el sindicato también mostramos nuestro apoyo a las víctimas y a los profesionales que luchan contra el fuego. Los incendios forestales están siendo una tragedia en este verano caluroso y seco. En Aragón estamos sufriendo los incendios en muchos puntos de nuestro territorio: las Cinco Villas, el Matarraña, el Pirineo…

Es preciso recordar que hay que reforzar las políticas de prevención durante el año, que hay que aumentar la inversión para la gestión forestal, hay que reforzar las plantillas de los servicios de extinción de incendios y emergencias, con unas condiciones laborales dignas, y dotarles de más medios.

Debemos protegernos frente al calor y exigir a las Administraciones que tomen las medidas adecuadas.