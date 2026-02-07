Tenemos un fin de semana importante por delante. Como asociación sólo podemos esperar que quien gobierne en Aragón sea consciente y coherente, que abandere la apuesta por los autónomos y entienda que sólo centrando las políticas públicas en el bienestar de los autónomos mejorará la economía de la región.

Por si necesita ideas, en ATA tenemos unas cuantas. A quien corresponda que tenga claro que la aplicación de estas medidas serviría para paliar la situación que están viviendo los autónomos en sus actividades y sus negocios.

Las medidas están encaminadas a reducir cargas, mejorar la protección social, reducir burocracia y trámites y aligerar costes. Deben escuchar la voz de los autónomos. Somos un tercio del tejido productivo, somos los que mantenemos los servicios en los pequeños municipios, creamos empleo, pero las trabas nos ahogan día a día.

Muchas de las medidas deben tomarse en el Gobierno Central pero siempre se puede hacer más desde el Gobierno Regional. Hace 10 días se anunciaba la puesta en marcha, cuando pasen estos días de reflexión y voto, de una de las medidas que hemos solicitado como organización.

Me refiero a la exención de cotizaciones desde el primer día durante las bajas por enfermedad que impidan continuar la actividad. Estas ayudas se llevarían a cabo como la de la cuota cero, a través de una subvención, que todos sabemos que la región no puede quitar ni poner trámites y procedimientos de la Seguridad Social. Se comparta color político o no.

A quien corresponda le invito a que sea una de sus primeras publicaciones en el Boletín Oficial. La Airef ha detectado en su último informe un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento del 15% en la duración media, lo que ha provocado que se triplique el gasto en IT en los últimos diez años (desde 2014).

Y, sin embargo, en los autónomos no ha crecido ni el tiempo de bajas, ni la cantidad de bajas en concreto. Claro que nos podemos poner malos pero es que nos sale tan caro los dos primeros meses que ningún autónomo para por una gripe o por un esguince. Y por eso, a quien corresponda esta medida es urgente ponerla en marcha.

Claro que tenemos más: exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año, reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, compatibilizar el trabajo con cobrar el 100% de la pensión de jubilación, mejorar la clasificación e incremento de las deducciones de gastos, para ofrecer mayor seguridad jurídica, mejorar el acceso al cese de actividad, establecer un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones, sumar dos semanas de baja por maternidad correspondientes a la lactancia, devolver el exceso de cotización de oficio a los autónomos en pluriactividad… todo lo que nos facilite la vida será facilitársela a las familias aragonesas.

Tenemos mucho trabajo por delante en la defensa del autónomo. ATA es un equipo humano comprometido en todo el territorio español y yo, en mi nombre y en el de mi asociación nos ponemos a disposición de A quien corresponda para que de verdad los autónomos estén en el centro de las políticas públicas.

Los autónomos y pequeños empresarios saben que tienen en ATA un aliado y contamos con el Gobierno de Aragón, o eso queremos.