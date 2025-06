Qué indecencia la del señor Bancalero culpando a Teruel Existe de alarmismo cuando lo que hemos hecho es alzar la voz por los profesionales sanitarios que no son escuchados, por la población de Teruel que está harta de que se le engañe cuando hablan de recortes sanitarios, de promesas incumplidas en hospitales, en radioterapia o en centros de salud…

Nosotros hemos advertido de lo que ya venían avisando los profesionales: que, en unos días, si no se trabajaba por solucionarlo, se iban a cerrar los paritorios del hospital Obispo Polanco por falta de profesionales para atenderlos. Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno no puede echar la culpa de un problema a otros, mientras reconoce que existe ese problema, y luego salir con el consabido mantra de “esto es culpa de la herencia recibida”, “pasa en toda España” y “lo vamos a solucionar”. Pues no.

Esta vez ha sido la sociedad civil (y juramos que Teruel Existe no ha estado detrás) la que ha tomado las riendas y varias mujeres embarazadas, sin filiación política, se han puesto a recoger firmas para que los paritorios no se cierren. Cuando escribo este artículo, en viernes, ya llevaban más de 42.000 firmas recogidas solo en la plataforma Change.org. ¿Y qué hace el consejero Bancalero? Volver a echar la culpa a Teruel Existe, y usar un argumento que ha popularizado la extrema derecha: la culpa es de Tomás Guitarte, que le dio el gobierno a Pedro Sánchez. Por Dios, es como escuchar cualquiera de los mensajes de odio de la extrema derecha que corren por las redes. Otra torpeza más, en un asunto que se ha gestionado de manera torpe de todas las maneras posibles. Decir que la sanidad funciona bien, cuando se le abren vías de agua por todo el casco, ya no se lo cree nadie.

Porque no basta con decir que la culpa es de Teruel Existe por crear alarma social. Resulta que los y las turolenses no son tontos, y usan la sanidad, y saben lo mucho que ha empeorado el servicio. Y no por culpa de los profesionales, que están dando todo y más. No se le ocurre al consejero Bancalero culpabilizar a esos sindicatos que se manifiestan regularmente en la puerta del Obispo Polanco para denunciar las carencias: no, es mejor echar la culpa al adversario político, sea Teruel Existe, sea el PSOE que estuvo en la legislatura anterior, sea Pedro Sánchez que está en Madrid y que ahora mismo tiene otros temas de los que preocuparse.

Son dos años ya de legislatura del Partido Popular como para encogerse de hombros y decir: yo no he sido. Si seguimos en esta deriva de sacudirse la responsabilidad de encima, lo siguiente será acusar a las mujeres embarazadas que comenzaron la recogida de firmas por tener las hormonas alborotadas y creerse el alarmismo que propaga Teruel Existe. Que solo hace lo que dijo que iba a hacer: ser la herramienta política del Movimiento ciudadano y de todos los turolenses. Dar voz a quienes reivindican que vivir en ciertos territorios no significa tener menos derechos.

Ya sabemos que es difícil conseguir profesionales sanitarios, somos conscientes. Entre nuestros militantes y cargos hay médicos que siempre han ejercido en Teruel y que conocen de primera mano la situación. Nosotros nos hemos limitado a advertir de lo que venía, y será consciente el señor Bancalero de que los datos que manejamos sobre cierre de camas y falta de profesionales (que no son falsos, por mucho que también nos acuse de eso) nos los han facilitado personas que trabajan en la sanidad turolense. Son datos contrastados y fiables. Y si nos los cuentan a nosotros, a lo mejor es porque el PP no los ha querido escuchar.

En fin, que ojalá se solucione la carencia de profesionales, ojalá las mujeres que están embarazadas pierdan esta preocupación, ellas y sus familias. Porque cada vez que el señor Bancalero pierde un minuto en echar la culpa a los demás, es un minuto que no está trabajando en buscar una solución.

Joaquín Moreno, diputado de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón