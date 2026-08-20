Jesús Naval, alcalde de La Puebla de Albortón: "Lo más importante de las fiestas es la unión vecinal"

Fiestas de la Virgen del Rosario de La Puebla de Albortón E.E.

La fiestas en honor a la Virgen del Rosario se celebran desde el próximo miércoles 26 de agosto hasta el domingo 30.

Las fiestas patronales de los pueblos son el momento más esperado de sus vecinos. La Puebla de Albortón cuenta los días para dar comienzo a sus días grandes en honor a la Virgen del Rosario.

El próximo miércoles 26 hasta el domingo 30 el municipio se llena de vecinos e ilusión por celebrar juntos.

"Son días que nos juntamos todo el pueblo, vienen amigos de fuera y estamos dispuestos y preparados para pasarlo bien", detalla Jesús Naval, alcalde de La Puebla de Albortón.

El sentimiento de pueblo es uno de los elementos esenciales de las fiestas: "Lo más importante es la unión vecinal, la colaboración de las peñas y estar todo el mundo en la calle", incide.

Y es que las calles del municipio se sitúan como el escenario principal de todos los actos.

"Son días en el los mayores y los niños salen a las calles y todo el mundo estamos ahí. Te juntas con gente que a lo mejor no ves durante el resto del año", subraya Naval.

Así, todo reside en rodearse de los vecinos "de varias generaciones a disfrutar de estos días".

Jesús Naval, alcalde de La Puebla de Albortón E.E.

Actividades para todos los públicos

De esta forma, las fiestas comienzan el miércoles 26 con un gran almuerzo para coger fuerzas antes del chupinazo y pregón que será el pistoletazo de salida a días de muchas actividad.

Unos actos que están cargados de música de la mano de las charangas y verbenas para animar las fiestas o el karaoke para conocer las mejores voces del pueblo.

Las fiestas también vienen para sacar lo mejor de la gastronomía de cada casa. Así, en La Puebla de Albortón se podrá degustar una gran chocolatada, participar en los concursos de vermut o Masterchef para dar el premio a las mejores migas caseras.

Entre las actividades gastronómicas este año destaca la Foodtruck que servirá la cena popular el sábado 29. Esta constará de una hamburguesa compuesta por productos aragoneses.

De esta forma, las actividades que más destacan residen en los actos que "se hacen en las peñas y que estamos todos juntos".

Unos actos que serán preludio para uno de los días más especiales. El domingo 30 se honrará a la Virgen del Rosario con su tradicional misa baturra y un festival de jotas.

"Este día honramos y cantamos a nuestra patrona, es lo más llamativo y lo que nos llena de orgullo", destaca Naval.