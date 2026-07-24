Pequeños gestos, grandes cambios: Zaragoza busca una ciudad más segura con ConVivencia Vial

Cruzar la calle mirando el móvil o circular en bicicleta sin prestar atención al entorno son pequeños gestos que ponen en peligro la seguridad de todos. Porque la seguridad vial no depende solo de las infraestructuras, sino también del comportamiento de quienes comparten el espacio público.

Por ello, la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza, ConVivencia Vial, invita a toda la ciudadanía a desplazarse por la ciudad con atención, respeto y empatía.

A través de los conceptos “sin” y “con”, esta iniciativa de sensibilización quiere recordar a los zaragozanos que una movilidad segura se construye con pequeños gestos.

Mensajes claros y cercanos que ponen el foco en comportamientos cotidianos que, aunque puedan parecer insignificantes, ayudan a prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, usuarios de patinetes y conductores.

Pero la sensibilización es solo una parte del compromiso del Ayuntamiento. La campaña va de la mano de diversas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial por toda la ciudad.

Una de las intervenciones más recientes ha sido la mejora de los pasos peatonales ubicados junto a la parada del tranvía en Romareda, frente al Hospital Miguel Servet.

Las obras, finalizadas el pasado 7 de julio, han rediseñado los accesos para aumentar la seguridad tanto en los cruces como en el acceso a la marquesina del tranvía.

Personas cruzando un paso de peatones en rojo. E.E.

A esta actuación se suman otras medidas como la ampliación del tiempo de los pasos de peatones, la auditoría de carriles bici y ciclocarriles o la incorporación de más de 1.700 semáforos sonoros en la ciudad.

Todo ello complementado con campañas educativas para niños y adolescentes y diversos talleres. Unas acciones que buscan fomentar hábitos responsables en edades tempranas.

Gracias a la implementación de este tipo de iniciativas preventivas y del Plan de Seguridad Vial, Zaragoza ha conseguido reducir los fallecidos en siniestros viales. Se ha pasado de catorce fallecidos en 2010 a tan solo dos en 2024.

Con ConVivencia Vial, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con una ciudad en la que la seguridad no depende únicamente de las normas o de las infraestructuras, sino también del respeto y la responsabilidad con la que cada persona se mueve por sus calles.