Cuarte de Huerva se prepara para el fin de semana grande de sus Fiestas en honor a Santa Ana

Los vecinos de Cuarte de Huerva celebrando las Fiestas de Santa Ana 2025. Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Los cuartanos disfrutarán de unos días llenos de cabezudos, música y muchos festejos taurinos.

Tras un intenso fin de semana de prefiestas, en Cuarte de Huerva ya están preparados para los días grandes de sus fiestas patronales. Del 23 al 26 de julio el municipio zaragozano celebra por todo lo alto sus Fiestas en honor a Santa Ana.

Cabezudos, espectáculos infantiles, festejos taurinos y conciertos son algunas de las actividades de las que vecinos y visitantes podrán disfrutar en esos días.

Para la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, "las fiestas tienen algo muy especial porque consiguen que todo el pueblo se una. Nos reencontramos con personas que hace tiempo que no vemos y compartimos momentos que luego recordamos durante todo el año".

Además, destaca que las Fiestas de Santa Ana son un momento muy satisfactorio para el Ayuntamiento porque "ver las calles llenas de gente, a los niños disfrutando, a nuestros mayores participando y a las asociaciones volcadas hace que todo el esfuerzo de muchos meses merezca la pena".

Por ello, también ha querido animar a todo el mundo a visitar Cuarte con motivo de las fiestas y, sobre todo, "que vengan con ganas de disfrutar y de vivir las fiestas como un cuartano más. Ese es el mejor recuerdo que pueden llevarse".

Un programa para todos los públicos

"Hemos preparado una programación pensada para que, durante prácticamente ocho días, siempre haya algo que hacer, independientemente de la edad o de los gustos de cada uno", señala Lacalle. "Quien venga estos días descubrirá un Cuarte abierto, acogedor y con muchísimas ganas de disfrutar".

La tarde de hoy, jueves 23 de julio, Cuarte de Huerva dará comienzo oficial a sus fiestas con un pasacalles en el que participarán Artistas del Gremio. Al finalizar el pasacalles, tendrá lugar el tradicional pregón y chupinazo.

Debido a la prolongada situación de alerta roja por incendios forestales, el Ayuntamiento ha decidido celebrar por primera vez un "ecochupinazo" sin pirotecnia. Los detalles del acto se mantendrán en secreto, pero desde el consistorio aseguran que será "inolvidable".

Los cuartanos podrán disfrutar de diversos conciertos y orquestas. Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Un acto que todos aquellos que se decidan a visitar Cuarte no deberían perderse porque "se vive un ambiente increíble", describe Lacalle.

A las 22.00 horas se celebrará la cena Noche en Blanco, cuya localización es secreta hasta unas horas antes. Tras el postre, los cuartanos podrán bailar y cantar con el tributo a Héroes del Silencio en la Plaza de Toros.

El viernes, 24 de julio, los vecinos despertarán con la comparsa de cabezudos del municipio, que irán acompañados de una charanga. Durante el día habrá actividades para todos los públicos, desde espectáculos para los más pequeños hasta un homenaje a la tercera edad.

Entre las actividades previstas, los aficionados a los toros de todas las edades podrán participar en las vaquillas, a las 19.00 horas, y disfrutar del toro de ronda a las 22.00 horas. Ambos actos tendrán lugar en la Plaza de Toros.

Aunque se anima a todo el mundo a participar en las vaquillas, el Ayuntamiento recuerda que los más jóvenes necesitarán presentar una autorización que pueden conseguir a través del Club CdH.

Cerrarán la noche la Orquesta Anaconda en el Bulevar y un concierto de Los Rebeldes en el Espacio CdH, ambos a las 23.30 horas.

El sábado 25 de julio arrancará con una becerrada matinal a las 8.00 horas en la Plaza de Toros, seguido de un recorrido con cabezudos y charanga que saldrá de la Plaza de la Iglesia a las 10.30 horas.

Espectáculo de drones durante las Fiestas en honor a Santa Ana de 2025. Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Los niños podrán disfrutar de dos espectáculos infantiles a lo largo del día. A las 11.30 horas tendrá lugar “Bluey Bingo” en el Auditorio y a las 18.30 horas la Plaza de la Iglesia acogerá “Carabin Caraban”.

Durante la tarde y la noche del sábado se celebrarán en la Plaza de Toros el concurso nacional de recorte libre, a las 19.00 horas; minibueyes, a las 20.30 horas, y toro de ronda a las 23.00 horas.

A las 19.30 horas también se realizará una misa en honor a Santiago Apóstol en la Iglesia de Santa Cruz.

El último día de estas Fiestas en Honor a Santa Ana 2026, el domingo 26 de julio, comenzará con una becerrada a las 8.00 horas. Seguido de cabezudos y charanga a las 10.30 horas.

También a las 10.30 horas tendrá lugar la Santa Misa en la Capilla de San Lorenzo. A continuación se realizará la Santa Misa Baturra y la tradicional procesión en honor a Santa Ana.

Por la tarde, a las 16.30 horas se celebrará la final del concurso de rabino en el Centro de Convivencia de Mayores y a las 19.00 horas tendrá lugar el último espectáculo infantil de las fiestas, “Los 2000”, en el Auditorio Municipal.

Para finalizar las fiestas, se llevará a cabo una cena popular en el Bulevar, seguida de un concierto de Wakanda & La Tribu. Cerrará la noche un espectáculo de drones y música en el parque Alcalde Jesús Pérez a medianoche.

Durante todos estos días festivos, un tren turístico recorrerá la localidad. Una actividad perfecta para conocer Cuarte de Huerva al completo.

La mayoría de los eventos serán gratuitos, pero desde el Ayuntamiento recomiendan comprar el bono de fiestas a través del Club CdH para no perderse nada.

Bono de fiestas

Desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva recomiendan a los vecinos que no quieran perderse ninguno de los principales actos que se hagan con el bono de fiestas.

Aunque con el bono podrán acceder a todos los eventos de las Fiestas de Santa Ana, advierten que es recomendable acudir a los actos con antelación ya que, debido a los aforos, no pueden asegurar el acceso a los recintos.

Las personas que cuenten con el bono podrán acceder hasta 30 minutos antes de que el evento comience. El código QR asociado al bono es único, por lo que no podrá ser escaneado dos veces en el control de acceso.

Desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva recuerdan que el bono es gratuito para los nacidos antes del 26 de julio de 1961 o después del 4 de julio de 2011.

El bono de fiestas puede adquirirse a través de la web del Club CdH donde hay que estar registrado como socio. Para ser socio del Club CdH hay que estar empadronado en Cuarte de Huerva, María de Huerva, Cadrete, Jaulín, Muel, Botorrita o Mozota.

Las personas que no estén empadronadas en estos municipios pueden registrarse para comprar entradas individuales o acceder a eventos gratuitos, pero no podrán comprar el bono de fiestas.

Las entradas individuales también se pueden adquirir en taquilla media hora antes del evento. Tendrán un coste de diez euros, excepto las entradas exclusivas para la plaza de toros. Estas valdrán seis euros y solo estarán disponibles en taquilla.