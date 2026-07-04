Magia, teatro y música toman el Anfiteatro Pui Pinos en la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz

Alcañiz vive su mes más cultural con la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz. A lo largo del mes de julio, el Anfiteatro Pui Pinos de la localidad turolense acogerá cinco espectáculos de magia, teatro y música para todos los públicos.

El evento, dará comienzo hoy, sábado 4 de julio, a las 23.00 horas, con el espectáculo de magia e ilusionismo “La Magia de Jandro”. El mago valenciano vuelve de su gira internacional para llevar a Alcañiz un espectáculo de magia cómica de alto impacto.

La programación continuará el sábado 11 de julio, a las 23.00 horas, con la adaptación teatral de la novela "Misery" de Stephen King. Los asistentes podrán vivir la tensión y el terror del encuentro entre el escritor Paul Sheldon y su mayor fan, Annie Wilkes.

El jueves siguiente, 16 de julio, a las 22.00 los más pequeños podrán disfrutar del cuento clásico de los hermanos Grimm, “Hansel y Gretel”. Una obra de teatro musical para todos los públicos en el que conocerán la historia de ambos hermanos y la bruja del bosque.

El sábado 18 de julio, a las 23.00 horas, tendrá lugar la última de las representaciones teatrales con “El retablo de las maravillas” de la prestigiosa compañía Els Joglars. Una obra que conmemora su 65 aniversario recuperando y actualizando uno de los títulos más significativos.

Cerrará la XXXI edición del Festival el show “Reencuentro” de los músicos Gorka Hermosa y Daniel Simón en colaboración con la Banda Unión Musical Lira Alcañizana. Un repertorio en el que tradición y modernidad se unen para crear un viaje que irá desde el folclore a la música clásica.

Además, durante el festival se entregará el Premio Trovador, un reconocimiento honorífico creado en 1998 para distinguir la trayectoria y la aportación de grandes figuras de las artes escénicas. En esta ocasión se le entregará a la actriz Carmen Conesa en homenaje a sus más de cuatro décadas de carrera en teatro, cine y televisión.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Alcañiz, el festival continúa consolidándose como una de las grandes citas culturales del calendario aragonés. Una apuesta del consistorio por la cultura que garantiza el acceso a las artes escénicas en el medio rural en condiciones equiparables a las de los grandes núcleos urbanos.

Las entradas para todos los espectáculos pueden adquirirse a través de la web del Ayuntamiento de Alcañiz.