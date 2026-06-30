Calatayud busca posicionarse como emplazamiento estratégico para inversiones

Los responsables de 25 grupos empresariales, fondos de inversión, consultoras y potenciales inversores se han reunido esta mañana en Calatayud para conocer las ventajas competitivas que ofrece el municipio y su tejido empresarial consolidado. Un acto que ha organizado el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con CEOE Aragón.

El encuentro buscaba mostrar el atractivo de Calatayud como destino para implantar proyectos generadores de empleo. Forma parte del acuerdo de colaboración entre el consistorio y CEOE Aragón.

Según Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, Calatayud “puede jugar un papel relevante en la captación de flujos vinculados al Corredor del Henares y al eje Madrid-Zaragoza. Tiene ubicación, tradición empresarial, comarca, servicios y capacidad de crecimiento”.

José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, y Ruth Lázaro, presidenta de la Asociación Calatayud Empresa, han explicado a los asistentes la situación geoestratégica, los espacios industriales, el dinamismo y proyectos que impulsan las empresas, así como los recursos y servicios y otros intangibles que diferencian al municipio.

“Merece la pena invertir en Calatayud es una opción de presente y de futuro porque es un diamante por descubrir” aseguraba Lázaro. La presidenta de Calatayud Empresa también ha indicado que cualquiera de las empresas que han llegado a la ciudad ha comprobado que se puede trabajar juntos, porque “tejemos relaciones y tratamos de dar visibilidad a quien invierte, innova, exporta, arriesga…”.

Lázaro ha aprovechado la ocasión para invitar a los asistentes a una nueva jornada empresarial en Calatayud, prevista para octubre.

Un punto geográfico privilegiado

Calatayud cuenta con una ubicación privilegiada que favorece la atracción de inversores. Al estar situada en el centro de las grandes ciudades y economías de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Bilbao, o Pamplona, permite dar acceso a un mercado potencial de 20 millones de habitantes y al 60% del PIB español.

Esa localización la hace un cruce de caminos para viajeros y mercancías con un gran potencial en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Calatayud está en la estratégica logística de Aragón como un nodo por su proximidad con el Corredor del Henares. La logística es, de hecho, una actividad con gran implantación como demuestran los 1.562 camiones y furgonetas censadas.

La superficie industrial planificada para futuras implantaciones es, en buena parte, un escaparate a la autovía A2, en el eje Madrid-Barcelona, y con disponibilidad de recursos esenciales para los proyectos industriales y tecnológicos. Hay planificadas 200 hectáreas para futuras implantaciones y 683.000 metros cuadrados de suelo disponibles para desarrollos industriales. Además, se cuenta con un PIGA que hará más ágil la ejecución.

Oportunidades inmobiliarias y de retención de talento

Otro de los temas que se han tratado durante la jornada son las posibilidades para inversiones inmobiliarias, dada la demanda de vivienda. “Estamos hablando de construcción de nueva planta, de rehabilitación y de rehabilitación energética, ya que tenemos identificados unos 40 edificios y 1.500 viviendas que pueden hacerse más eficientes y sostenibles”, detallaba Aranda.

Calatayud fue una de las ciudades aragonesas donde más transacciones inmobiliarias hubo el año pasado. La oferta de vivienda de venta o alquiler en la ciudad apenas dura 48 horas en los portales inmobiliarios por la escasez de oferta.

Si la disponibilidad de recursos como suelo, energía o agua es importante, es crucial la retención y captación de talento. El municipio bilbilitano siempre ha destacado por la formación y preparación de profesionales de diversos ámbitos, y donde nacieron grupos que son líderes y referentes nacionales. Centros como la UNED, la EUPLA, la Academia de Logística, Ciclos formativos de FP y el proyecto de la Universidad Niccolo Cusano, preparan en esta localidad a profesionales para los nuevos retos.

“En el Ayuntamiento de Calatayud vamos a acompañar a quien decide sumarse al tejido económico local, si así nos lo pide, y contamos con ayudas municipales para la implantación o la inversión. Tratamos siempre de facilitar y hay casos recientes de implantación que son quienes mejor lo pueden explicar”, ha declarado el alcalde.

Los ponentes también han querido subrayar la calidad de vida de Calatayud. La existencia de servicios sanitarios, educativos, la amplia oferta deportiva y cultural, la cohesión y paz social, y un entorno y paisaje natural con el que se convive a diario vienen a sumar a quienes valoran su tiempo y el entorno.

Aranda ha concluido indicando que en Calatayud son conscientes de la necesidad del municipio de posicionarse “como un destino para invertir, que se tenga presente para construir un presente que vertebre el territorio, y un futuro más sostenible y equilibrado social y económicamente”.