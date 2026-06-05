Sphere España analiza el futuro del packaging sostenible: ya no es cuestión de plástico o papel

Con motivo del Día del Medio Ambiente, Sphere España, pone de relieve los cambios que está viviendo el sector del packaging sostenible.

La empresa aragonesa es pionera en la investigación y desarrollo de productos biodegradables y ha desarrollado una cultura empresarial de respeto y sensibilización por el medio ambiente. Algo que traslada a todos sus productos.

Especialistas en la producción de bolsas y films en materiales reciclados y biodegradables compostables, están comprometidos con realizar una gestión ambiental adecuada y que preserve el entorno como forma de lidiar con los problemas medioambientales que nos afectan a todos.

En el mundo del packaging sostenible, la conversación sobre cómo tratar estos problemas medioambientales ha girado, durante años, en torno al uso del plástico.

Sin embargo, las empresas más avanzadas del sector, entre las que se encuentra Sphere España, ya no hablan solo de materiales.

"Estamos viviendo probablemente el mayor cambio en la industria del packaging de las últimas décadas”, indican desde la empresa aragonesa. Y añaden que “se trata de repensar por completo cómo se diseñan, producen, utilizan y recuperan los productos al final de su vida útil”.

De los materiales a la circularidad

La industria ya no está centrada únicamente en los materiales, sino que ha puesto el foco en temas como la huella de carbono, la reciclabilidad, el contenido reciclado, la reutilización y el análisis de ciclo de vida.

Maquinaria en las instalaciones de Sphere España. Sphere España.

Otro de los puntos clave en el sector son las soluciones compostables, que cada vez generan más interés.

Según destacan desde Sphere España, “la sostenibilidad ya no consiste en sustituir un material por otro, sino en encontrar la solución más eficiente desde un punto de vista ambiental, técnico y económico”.

Tras participar recientemente en algunas de las principales ferias internacionales del sector, las empresas especializadas en soluciones sostenibles para el embalaje y las bolsas constatan que el cambio ya no es una previsión, es una realidad.

En una de las mayores ferias del retail latinoamericano celebrada en México y en la PLMA de Ámsterdam, considerada la gran referencia mundial de la marca blanca, se pudo comprobar que el sector ha dejado atrás la sostenibilidad como elemento diferenciador para adoptarlo como un requisito esencial en sus productos.

Una transformación que, señalan, “está avanzando a gran velocidad”, haciendo que lo que unos años atrás era un nicho, hoy ya sea parte central de las estrategias de grandes distribuidores y fabricantes.

Stand de Sphere España. Sphere España.

“Cada vez más cadenas de distribución buscan alternativas que les permitan avanzar en sus compromisos de sostenibilidad sin renunciar a la funcionalidad, la competitividad y la experiencia del consumidor”, explican desde Sphere España.

Así, además de encajar en el modelo de economía circular y cumplir con las normativas, el sector deberá asegurarse de que sus productos aportan un valor ambiental real.

Europa marca el rumbo y España se convierte en referente

En lo que a regulación se refiere, Europa parece haberse convertido en el gran laboratorio de la economía circular.

“Muchas de las decisiones que hoy se toman en Bruselas acabarán definiendo cómo se diseñan, fabrican y comercializan los envases en todo el mundo”, vaticinan los aragoneses.

Sphere España tiene sus instalaciones en Pedrola. Sphere España.

Desde la Unión Europea ya se han desarrollado nuevas exigencias con respecto a reciclabilidad, contenido reciclado, reutilización y trazabilidad.

Por ello, la transformación es ya inevitable y las empresas ya se están preparando para los cambios.

“Se están realizando inversiones relevantes, desarrollando nuevas tecnologías e incorporando cada vez más contenido reciclado en los productos”, señalan desde Sphere España.

En este respecto, España se sitúa como uno de los países europeos con mayor capacidad de reciclado de plásticos. En 2023, España ya reciclaba más del 70% de los residuos de envases plásticos. Un objetivo que la UE había marcado para 2030.