Así se celebra la fiesta más emblemática de Fraga: "La Faldeta se vive intensamente de viernes a domingo"

Los días grandes de Fraga están a la vuelta de la esquina.

El famoso Día de la Faldeta, que este año se celebra entre el 24 y el 26 de abril, es una festividad con una larga trayectoria. Comenzó en 1977, y desde entonces siempre se celebra el domingo más cercano al 23 de abril.

En esta jornada festiva, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, los vecinos del municipio rinden homenaje a sus antepasados y a la mujer fragatina luciendo en las calles su vestimenta centenaria.

Siete faldas superpuestas, mantones de manila, orfebrería y peinados de la época eran las prendas que vestían las mujeres de manera cotidiana. Con todo ello, se ensalza el traje típico con la recreación de una boda tradicional del siglo XIX.

A través de los años, la fiesta ha evolucionado. No solo como una forma de recuperar las vestimentas de sus antepasados, sino también como un momento para celebrar la tradición, las raíces y las costumbres.

Todo ello se complementa con un carácter festivo que se alarga durante las semanas anteriores y posteriores, y que ha logrado reunir en los últimos años a más de 600 personas.

Recreación de una boda del siglo XIX. Ayuntamiento de Fraga.

Este año las actividades de La Faldeta se han desarrollado durante todo abril. Así, propuestas culturales como la presentación de un libro y espectáculos tradicionales han llenado los fines de semana del mes calentando motores para la gran celebración.

Además, el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, aseguró que han conseguido que durante el fin de semana de la festividad "no queden huecos vacíos".

Así, este año se presenta La Faldeta más completa que nunca. "El mensaje a los visitantes es claro: Fraga no se visita solo el domingo. La Faldeta se vive intensamente de viernes a domingo”, expresó Gramún.

Un homenaje a la vestimenta tradicional del municipio. Ayuntamiento de Fraga.

Esto es el resultado de años de trabajo y esfuerzo por ofrecer la mejor celebración posible.

“El viernes empezaremos con la ronda a los novios, el sábado con las estampas típicas y el domingo ya será el día grande”, contó María José Barrafón, concejala de Cultura.

Actividad y rigor histórico

Por su parte, Carolina Gonzalo, técnica de Cultura, puso en valor que este año hay multitud de actividades, exposiciones, conciertos, talleres, y conferencias.

"Todas estas actividades no solo se hacen desde el ayuntamiento, sino que colaboramos con multitud de asociaciones locales y aragonesas", destacó.

Pero sin duda, el desfile es la joya de la corona para los visitantes. "Debemos tener en cuenta que somos una Fiesta de Interés Turístico Nacional y muchos visitantes vendrán a ver nuestra indumentaria”, manifestó Cristina Canales, técnica de Fiestas.

Por esa razón, insisten en que es muy importante que en el desfile solo participe gente ataviada con el traje tradicional y bien contextualizada, para mantener el rigor histórico de la celebración.