El Banco de Sangre refuerza las reservas para Semana Santa y Fernando Arcega recuerda que "donar sangre salva vidas"

Fernando Arcega, acompañado de varios donantes, ha acudido al Banco de Sangre para recordar la importancia de mantener las reservas en niveles óptimos de cara a los próximos días.

La donación de sangre es un gesto altruista que salva vidas. Por ello, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha puesto en marcha una nueva campaña que reivindica esta acción como un "voluntariado vital" de cara a los días festivos que se aproximan.

La Semana Santa es uno de los puentes más largos del año, por lo que en estas fechas se planifican las previsiones de sangre más importantes. En este sentido, Rosa Plantagenet, gerente del Banco de Sangre, ha hecho un llamamiento a la colaboración "de largo recorrido, para convertir este voluntariado en uno de los mejores hábitos personales".

Y es que ser donante implica querer ayudar a los demás. En muchos casos, donar sangre va de la mano de realizar algún tipo de voluntariado social.

Bajo esta premisa, un grupo de donantes encabezado por Fernando Arcega ha acudido al Banco de Sangre para realizar su donación y recordar la importancia de mantener las reservas en niveles óptimos de cara a los próximos días.

Arcega, referente internacional del baloncesto, padrino de los voluntarios de Zaragoza y donante habitual, es un buen ejemplo de cómo la solidaridad se puede traducir en compromiso. "Durante mi carrera deportiva siempre he estado vinculado a algún tipo de movimiento o voluntariado social", ha explicado.

En esta línea, el exjugador ha recordado sus inicios como voluntario en la capital aragonesa. "Juan Señor y yo fuimos impulsores del 'partido de las estrellas', en el que baloncesto y fútbol se unían durante la época navideña para ofrecer un espectáculo cómico y deportivo. Todo lo recaudado se destinaba a diferentes asociaciones de la ciudad", ha rememorado.

Rosa Plantagenet, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, y Fernando Arcega, referente internacional del baloncesto. E.E.

Ya en el ámbito de la donación, Arcega ha contado cómo hace más de diez años decidió dar el paso. "Mi padre era donante y siempre hablaba de esa capacidad de ayudar a los demás", ha explicado. Aunque no recuerda exactamente cuándo comenzó, asegura que "ha recibido esa herencia familiar".

Para él, la donación de sangre es una acción "poco conocida, pero que desempeña una tarea fundamental". Por eso no ha dudado en animar a la ciudadanía a participar: "Hay muchas formas de practicar voluntariado, pero cuando donas sangre, dejas un trozo de vida".

Esta actividad, insiste, genera una satisfacción "que debe nacer de cada uno", y por eso destaca la importancia del entorno familiar en la transmisión de valores solidarios. "El núcleo familiar es fundamental para inculcar estos valores que todos necesitamos", ha subrayado.

Si algo ha hecho bien Fernando Arcega es transmitir ese legado de altruismo y solidaridad a sus hijos. "Entre mi mujer y yo hemos logrado que nuestros hijos sean sensibles a la necesidad de ayudar a los demás", comenta.

Por lo que su mensaje es claro: "Es muy importante pensar en el de al lado, en el de enfrente o en el de atrás. Si no, como sociedad estaremos perdiendo un activo muy valioso".

Más rostros solidarios

Sergio De Buen es otro ejemplo de compromiso. Donante de aféresis desde el año 2000, encarna también esa idea de que donar sangre suele asociarse con otras formas de solidaridad. "Todos los meses colaboro con una aportación económica a la AECC", ha detallado. Además, no falta nunca a su cita mensual con la aféresis.

Con una sonrisa, De Buen explica la gratitud que siente cada vez que dona: "Sé que esto va destinado a alguien que lo necesita. Para mí es muy gratificante".

También ha resaltado la atención recibida en cada donación: "En el Banco de Sangre nos cuidan muy bien. Al final solo es cambiar una hora de sofá por venir aquí, y merece mucho la pena, porque mañana nos puede hacer falta a nosotros".

Sergio de Buen, donante de aféresis. E.E.

Este zaragozano no pierde ocasión para convencer a familiares, amigos y compañeros de trabajo de que se animen a donar. "La sangre es un bien común y necesario para todos", afirma convencido.

Arcega y De Buen coinciden en la importancia de que los bancos de sangre mantengan las reservas ante cualquier circunstancia. "Es más importante que nunca que el banco disponga de dosis preparadas para cualquier eventualidad. Y para que eso sea posible, el número de donantes tiene que aumentar", ha apuntado De Buen.

Llamamiento a la donación

El Banco de Sangre hace un llamamiento a todas las personas de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y en buen estado de salud, para que realicen su donación durante los próximos días en sus instalaciones de Ramón Salanova número 1, junto al parque Delicias, en Zaragoza.

El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00, y los sábados, de 8:30 a 14:00. Permanecerá cerrado los días 2, 3 y 4 de abril. No es necesario pedir cita, el aparcamiento es gratuito y no se debe acudir en ayunas.

Desde la entidad recuerdan que se puede donar sangre cada dos meses. Las mujeres pueden hacerlo tres veces al año y los hombres, cuatro.

"La sangre es esencial para salvar vidas y garantizar el funcionamiento diario de los hospitales", subrayan desde el Banco de Sangre, que ha insistido en la importancia de donar especialmente durante los días de Semana Santa, marcados por los desplazamientos, los accidentes y la mayor necesidad de transfusiones.