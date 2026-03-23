Tono Jaray, alcalde de Tarazona: “Queremos que nuestra Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional”

Más de 50 actos configuran el programa de la Semana Santa turiasonense para este año 2026. Además, 1.000 cofrades y 400 instrumentos recorrerán las calles de la ciudad del 27 de marzo al 5 de abril.

Aunque Tarazona es reconocida a nivel festivo y cultural por la figura del Cipotegato, su Semana Santa es un elemento fundamental que caracteriza y transforma profundamente a esta histórica ciudad.

Durante más de diez días, sus calles medievales empedradas se convierten en un escenario monumental donde el fervor religioso, la tradición y la gran calidad escultórica de sus pasos se entrelazan al ritmo emotivo de cornetas, bombos, tambores y matracas.

Se trata de una celebración multitudinaria que cuenta con la participación de más de 1.000 cofrades, el sonido de más de 400 instrumentos y un completo programa de unos 50 actos que van mucho más allá de las procesiones, abarcando exposiciones, conferencias y conciertos desde la Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección.

Para adentrarnos en la intensidad y el ambiente de estos días, Tono Jaray, alcalde de Tarazona, explica el significado de estos días. De hecho, Jaray es un apasionado turiasonense que experimenta la Semana Santa desde dentro.

En una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el alcalde invita a descubrir el inmenso sentimiento de pertenencia y unión que se respira entre los vecinos y familias durante estas fechas. Además, repasa el importante impulso económico que supone la llegada de miles de visitantes a la ciudad y nos detalla el ambicioso proyecto en el que trabajan de la mano de la Coordinadora de Cofradías: lograr que la Semana Santa de Tarazona alcance el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pregunta.- Durante diez días las calles de Tarazona acogen la Semana Santa. Además, 1.000 cofrades, y más de 400 instrumentos como cornetas, tambores, timbales, bombos y matracas forman parte de esta tradición. ¿Cómo se viven estos días en la ciudad?

Respuesta.- Son días maravillosos. Quizás, Tarazona es más reconocida por el Cipotegato, pero si hay un elemento que nos caracteriza es la Semana Santa. De hecho, tiene una participación muy importante, tanto en el número de cofradías como en el de cofrades. Más de 1.000 personas desfilan en las procesiones de las 10 cofradías, pero esto va más allá.

Todo comienza el 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza. Desde entonces hay exposiciones, conferencias y conciertos en estas semanas de Cuaresma. Las actividades finalizan el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

P.- ¿Forma parte de alguna cofradía?

R.- Sí, yo soy cofrade de cuatro cofradías: Nuestra Señora Virgen de los Dolores, Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena, Santo Cristo de los Afligidos y la cofradía Silencio del Santísimo Cristo del Rebate. Procesiono varias veces durante la Semana Santa. Empiezo el Viernes de Dolores, continúo el Lunes Santo, Martes Santo y termino el Miércoles Santo.

Es una cuestión de amistad lo que ocurre muchas veces en nuestra Semana Santa. Al final, las cofradías pasan a ser grupos de amigos y las familias se unen para sacar las peanas.

Semana Santa turiasonense. E.E.

P.- ¿Cuál es el sentimiento de los turiasoneses en estos días?

R.- Además del fervor religioso que existe, evidentemente, y que no puede faltar. Hay también un sentimiento de pertenencia. Además, no puede faltar la fiesta, el ocio y el salir a la calle. La Semana Santa es un momento en el que nos reunimos con aquellas personas que están fuera, con aquellas que vemos habitualmente y nos permite estar en las calles y disfrutar de la compañía.

P.- ¿Cuál es la labor que desempeñan desde la Coordinadora de Cofradías y Hermandades?

R.- Se encargan de coordinar todas las actividades, y no solo durante la Semana Santa. De hecho, uno de los proyectos en los que estamos trabajando de la mano desde el ayuntamiento con ellos es lograr que nuestra fiesta pase a ser de Interés Turístico Nacional.

Eso exige tener actividades durante todo el año, y se ocupan desde la Coordinadora. Además, también se encargan del mantenimiento de la web y las redes sociales. El año pasado esto atrajo a cerca de 30.000 visitantes virtuales, lo cual es muy importante para dar a conocer nuestra Semana Santa.

El año pasado tuvimos casi 30.000 visitantes virtuales gracias a la página web y las redes sociales Tono Jaray, alcalde de Tarazona

P.- ¿Cuál es la procesión que más expectación genera entre vecinos y visitantes?

R.- ¡Eso es tan difícil como elegir si quieres más a papá o a mamá! Evidentemente, la más llamativa y la que más personas congrega es la Procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, porque hace que procesionen casi todas las cofradías unidas.

Pero cada una tiene un punto especial: desde el silencio del Santo Cristo del Rebate, la calidad de las imágenes de la Dolorosa, hasta el esfuerzo de llevar el paso a hombros en las Siete Palabras o la Magdalena. Ver la salida de la Piedad desde la Catedral con la luz del atardecer es simplemente maravilloso. También son especiales las que abren y cierran, como la cofradía de la Entrada el Domingo de Ramos o la Resurrección

P.- La programación tiene más de cincuenta actos y actividades con el objetivo de profundizar en la vivencia espiritual y mantener vivas las tradiciones que definen esta celebración, ¿cómo se consigue mantener viva esta tradición año tras año?

R.- La tradición consigue mantenerse viva de generación en generación porque se vive y hace participar a todos los turiasonenses. Quien no participa personalmente procesionando, tiene un hijo, un primo o un hermano que lo hace. Quien no procesiona está preparando los pasos u organizando los días previos; y al que no, le gusta salir a tocar el tambor o el bombo. Hay un espacio para cada uno de nosotros, lo que hace que la participación sea tan alta y que la gente siga queriendo involucrarse de esta forma tan especial.

El Cristo durante la procesión del Santo Entierro E.E.

P.- Esto además es un gran impulso cultural y económico para la ciudad, ¿cuántos visitantes esperan recibir este año?

R.- Es difícil dar una cifra exacta. Tarazona recibe al año unos 100.000 visitantes, de los cuales aproximadamente la mitad -unos 40.000 o 60.000- vienen buscando turismo patrimonial. Durante los días estrictos de la Semana Santa hablamos de unos miles de visitantes. Pero no hay que olvidar que esta afluencia también llega en los días previos de Cuaresma para disfrutar de nuestras exposiciones y conciertos, sumado al turismo virtual que te comentaba antes, que acaba potenciando la actividad económica posterior.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a aquellos que todavía no conocen la Semana Santa de Tarazona?

R.- Les diría que van a vivir la Semana Santa como si estuvieran inmersos en plena época medieval y se llevarán imágenes que perdurarán en su retina durante mucho tiempo. Además, podrán disfrutar de una gastronomía espectacular para completar la visita: desde nuestras verduras y nuestro ternasco, hasta dulces típicos como las torrijas o nuestras tradicionales tortas de nuez, que paradójicamente tienen un origen no cristiano.