El Ayuntamiento de María de Huerva inicia la transformación urbana del municipio con un plan que marcará la próxima década

Una de las reuniones de coordinación del PMUS. Ayto María de Huerva.

El Ayuntamiento de María de Huerva ha iniciado una nueva etapa en su planificación municipal. El consistorio ha puesto en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una herramienta estratégica que permitirá definir cómo se moverá y cómo crecerá el municipio durante la próxima década.

El objetivo es claro. En palabras del consistorio, se trata de "abordar por primera vez un plan estratégico que coordine movilidad, vivienda, urbanismo y seguridad bajo una visión integral de municipio que mejore la calidad de vida de los vecinos", pasando de una gestión reaccionaria a una planificación estratégica real que permita un desarrollo ordenado.

El proyecto, que comenzó a tramitarse en diciembre de 2024, está siendo desarrollado por el Centro Tecnológico CIRCE, con la participación del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) y el Ayuntamiento de María de Huerva. Actualmente se encuentra en fase de prediagnóstico, en la que se ha analizado la situación actual de la movilidad y mantenido reuniones con agentes locales.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ayto María de Huerva.

Vivienda y planificación coordinada

La activación del PMUS coincide con la reanudación de la actividad residencial en el municipio.

En 2025 se produjo un punto de inflexión con la finalización de promociones iniciadas en 2008. Y, especialmente, con la concesión de licencia para 12 viviendas unifamiliares en la calle Sierra de Luna. Además, se ha iniciado ya la tramitación de 5 nuevas viviendas en febrero de 2026.

El Ayuntamiento de María de Huerva ha iniciado asimismo los trámites para adherirse al Plan de Vivienda del Gobierno de Aragón, que contempla la posible construcción de 45 viviendas en el municipio.

En el suelo urbano consolidado aún existen solares disponibles próximos al casco antiguo, con capacidad aproximada para un centenar de viviendas. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en actuaciones destinadas a consolidar y revitalizar el casco histórico, con intervenciones que verán la luz en los próximos meses.

La coordinación entre movilidad y vivienda permitirá que los futuros desarrollos se planifiquen desde su origen con accesos seguros, conexión peatonal y adecuada integración en el modelo urbano.

Transporte público, regulación y seguridad vial

Uno de los ejes principales del plan es el refuerzo del transporte público. El CTAZ ha informado de una mejora reciente en las conexiones de autobús que afectan a María de Huerva, con un incremento del 25 % de las expediciones en días laborables y del 20 % en festivos.

El documento contempla también la mejora de la seguridad vial en entornos escolares y deportivos, así como la ordenación del tráfico y la adecuación de espacios peatonales.

Asimismo, el Ayuntamiento de María de Huerva prevé abordar la regulación del uso de patinetes y vehículos de movilidad personal mediante una ordenanza específica adaptada a la normativa vigente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Calle Valencia, movilidad ciclista y resiliencia

Uno de los proyectos estratégicos asociados al nuevo modelo urbano es la futura transformación de la calle Valencia, antiguo tramo de la N-330. Esta actuación se integrará dentro de la planificación global del municipio y buscará mejorar su funcionalidad urbana.

La nueva configuración de este eje permitirá canalizar de forma más ordenada la movilidad ciclista, teniendo en cuenta que María de Huerva se sitúa en un entorno con gran afluencia de ciclistas de ruta, aunque carece todavía de una red interna bien conectada. En este sentido, el municipio se coordina con iniciativas como el proyecto CICLOREZ para avanzar hacia itinerarios más seguros y conectados.

El documento incorporará también las conclusiones del próximo estudio que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) presentará en relación con el riesgo de riadas e inundaciones, con el objetivo de reforzar la resiliencia de las infraestructuras y los accesos al municipio.

Participación ciudadana

El proceso incluye participación vecinal mediante talleres abiertos al público. El próximo jueves 26 de febrero a las 18:00 horas, se celebrará un taller participativo en el Salón de Plenos para recoger propuestas y analizar la situación actual de la movilidad en el municipio.

Una planificación para recuperar la senda del crecimiento

Con esta planificación, el Ayuntamiento de María de Huerva sienta las bases para recuperar la senda del crecimiento tras varios años de estancamiento y dar respuesta al aumento poblacional experimentado en los dos últimos años, con previsión de repunte en el futuro próximo.