Huesca lanza una iniciativa provincial para reforzar la conectividad en los municipios del Alto Aragón

La institución provincial trabaja con los ayuntamientos y el Ministerio para facilitar la instalación de equipos de telecomunicaciones y reducir la brecha digital en pueblos con mala cobertura.

Consciente de los problemas de conectividad que aún persisten en numerosos puntos del territorio, la Diputación Provincial de Huesca ha puesto en marcha una nueva línea de actuación destinada a crear infraestructuras capaces de albergar equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Durante los últimos meses, el responsable del área, Carlos Sampériz, ha mantenido diversos encuentros con ayuntamientos del Alto Aragón, técnicos, asociaciones y plataformas locales.

"El propósito es ayudar a los municipios a superar las deficiencias de cobertura móvil o de internet que afectan a muchos vecinos. A partir de ahí, queremos facilitar la llegada de las operadoras, motivo por el cual la intervención del Ministerio resulta esencial", ha explicado el diputado provincial de Nuevas Tecnologías, Carlos Sampériz.

En este sentido, el representante ha impulsado reuniones con los ayuntamientos de Arguis, Biarge y Caldearenas, así como con la asociación vecinal de Bentué de Rasal, para trasladarles personalmente los detalles de esta iniciativa.

Aunque la Diputación no dispone de competencias directas en materia de telecomunicaciones, ha decidido actuar para desbloquear una situación que genera numerosos inconvenientes en varios municipios altoaragoneses.

En colaboración con la empresa pública AST, la institución ha comprobado que puede prestar apoyo a los ayuntamientos mediante subvenciones destinadas a sufragar las infraestructuras necesarias y a construir o rehabilitar las casetas multipropósito municipales. Estos espacios, utilizados para distribuir la señal de televisión digital, también pueden acoger equipos de telefonía y otros sistemas de telecomunicaciones.

Además, Sampériz ha señalado que "los ayuntamientos ya están presentando sus primeras memorias y serán los técnicos quienes valoren cada propuesta. No tenemos una solución inmediata, pero sí planteamientos reales dentro de las competencias de la Diputación". Asimismo, el diputado ha recordado que las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Gobierno central y dependen, en última instancia, de la actuación de los operadores privados.

Por ello, el responsable provincial apela a una mayor sensibilidad por parte del Ministerio para la Transformación Digital, subrayando que "dispone de planes anuales de extensión de banda ancha con los que podrían corregirse las carencias de conectividad que arrastran algunas zonas de la provincia".