Cadrete estrena fachada en su pabellón municipal: un mural por la igualdad, la convivencia y la identidad local

El Ayuntamiento de Cadrete ha dado un paso más en la mejora y modernización de sus instalaciones deportivas con la renovación integral de la fachada del pabellón municipal.

La actuación, materializada a través de un mural artístico, busca reflejar los valores de igualdad, convivencia e identidad local que el consistorio quiere transmitir a los vecinos, especialmente a los más jóvenes.

La obra, realizada por el artista madrileño Esteban Núñez, de la empresa Mural Graffiti, se ha desarrollado gracias a una subvención del área de Igualdad. Este apoyo institucional ha permitido transformar un espacio que se encontraba deteriorado y carente de color en un punto de referencia visual y simbólico para la comunidad.

Uno de los dibujos que contiene el nuevo mural. Ayuntamiento de Cadrete

El mural representa a chicos y chicas practicando diversas disciplinas deportivas, integrando figuras y colores vivos que evocan movimiento y armonía. Su objetivo es transmitir la idea de que el deporte es una actividad "abierta, educativa y universal", detalla la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cadrete, Pilar Lasuen.

Según explica la concejala, esta intervención no se limita a una mejora estética: "Queríamos que los niños y niñas que utilizan el pabellón cada día se vean reflejados en las figuras del mural, que entiendan que el deporte pertenece a todos, sin distinciones".

El mural se completó en el plazo aproximado de una semana, aunque su planificación venía de meses atrás. La concejalía de Deportes evaluó diversas propuestas hasta seleccionar la idea que mejor representara los valores del proyecto: igualdad, inclusión y dinamismo.

La elección del arte urbano como medio de expresión responde también a la voluntad de acercar el arte a la vida cotidiana, integrándolo en espacios públicos accesibles y familiares.

"El arte es una herramienta poderosa para generar orgullo de pertenencia", apunta la edil. "Queríamos que los vecinos sientan que este espacio, además de funcional, representa quiénes somos como comunidad: una población activa, diversa y comprometida con el deporte", añade.

Con esta intervención, Cadrete reafirma su apuesta por el deporte como motor de desarrollo social y educativo. La estrategia municipal combina la modernización de espacios con la promoción de valores fundamentales para la convivencia, como la igualdad de oportunidades y la colaboración.

Para el Ayuntamiento, la práctica deportiva no solo mejora la salud y la calidad de vida, sino que también fortalece los lazos entre generaciones y fomenta una ciudadanía más participativa.

Igualdad en el deporte. Ayuntamiento de Cadrete

El mural del pabellón no es, por tanto, una simple decoración, sino una declaración de principios visual que conectará con miles de usuarios durante años. En palabras de la concejala: "La idea es que nuestros niños y niñas crezcan viendo que el deporte es un espacio donde todos cuentan por igual, y que el entorno en el que practican también refleje esa filosofía".

Con color, creatividad y participación, Cadrete transforma su paisaje urbano y consolida su identidad deportiva y social, mirando al futuro con la energía de una comunidad que se mueve al ritmo del deporte y la igualdad.

El pabellón

El pabellón se encuentra en una extensa zona deportiva integrada en un parque verde, uno de los espacios más concurridos del municipio. En sus alrededores se ubican varias instalaciones, como pistas de pádel, frontón, una zona de rocódromo y áreas de juego infantil.

Este conjunto convierte al entorno en un punto neurálgico para la vida comunitaria y familiar de Cadrete.

La renovación de la fachada se enmarca dentro de un proyecto más amplio de mejora de las infraestructuras deportivas locales. Actualmente, frente al pabellón, se está construyendo una pista exterior cubierta multideportiva, una instalación muy demandada por los vecinos. Esta nueva pista servirá para diversificar los entrenamientos y responder al creciente número de niños y jóvenes que practican deporte en la localidad.

"Necesitábamos un espacio adicional que ofreciera seguridad, sombra en verano y protección en invierno. La nueva pista nos permitirá desahogar el pabellón principal y ampliar las opciones deportivas del municipio", concluye.