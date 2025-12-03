Javier Sáez y Adela Moreno reivindican la memoria e identidad del pueblo oscense en la nueva exposición de la DPH

'Oscensario' y 'Allí donde se vuelve' las obras expuestas fueron los proyectos ganadores de la Convocatoria Ramón Acín 2023 y 2024.

'Oscensario' de Javier Sáez y 'Allí donde se vuelve' de Adela Moreno se exponen desde el pasado viernes en la Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca. Ambas obras fueron creadas bajo el marco de la Convocatoria Ramón Acín 2023 y 2024, respectivamente.

Esta iniciativa del gobierno provincial busca el impulso de contratos de creación e investigación artística en cualquiera de sus disciplinas. Así pues, los trabajos desarrollados por Sáez y Moreno fueron los proyectos seleccionados de cada año.

Estas obras presentan dos miradas contemporáneas que reivindican tres conceptos muy destacados: memoria, identidad y formas de habitar el territorio altoaragonés.

No hay duda del compromiso de la Diputación Provincial con el arte. Por ello, el diputado de Cultura Carlos Sampériz pone en valor el trabajo que realizan desde la institución para que "los creadores tengan visibilidad y sobre todo oportunidades de demostrar su talento". Además, añade: "Estamos convencidos de que el público altoaragonés va a disfrutar mucho de esta muestra, por lo que va a generar gran interés, tratándose además de dos artistas oscenses".

Uno de los retratos de la obra de Javier Sáez DPH

'Oscensario' de Javier Sáez nació como una colección de 150 dibujos a plumilla que representan personajes representativos y anónimos ligados al pasado de Huesca y que, en palabras del propio autor, pretende "presentar a quienes todos tenemos en la memoria, pero también a quienes suelen quedar en un segundo plano".

Sáez explica que la selección de protagonistas busca "reconocer a los antepasados" y construir un paisaje humano con "muchos planos", en el que conviven figuras conocidas, personajes casi anónimos y oficios tradicionales. Con todo esto, el autor pretende ofrecer una mirada hacia la profundidad histórica de la sociedad oscense y hacia las raíces que conectan el Huesca de ayer con el de hoy.

Fotografía del trabajo de Adela Moreno 'Allí donde se vuelve' DPH

Mientras que 'Allí donde se vuelve' de Adela Moreno es una reflexión y poema sobre el hogar de la provincia de Huesca. Este trabajo busca saber cómo habitamos un espacio y lo llamamos casa, los recuerdos que creamos en él y sobre el tiempo que pasa cuando no pasa nada. En definitiva, ahondar y desplegar los significados que inundan una casa, deteniéndose en aquello que pasa desapercibido.

En este sentido, la artista explica que los objetos que nos rodean en casa "no solo cuentan sobre ti, sino sobre tus antepasados, tus recuerdos y tus memorias". Así pues, Adela detalla que su proceso creativo incluye objetos de su propia historia familiar para "abordar todo tipo de temas y que conecten con todo tipo de personas".

Ambas exposiciones podrán visitarse de forma gratuita en la Sala de Exposiciones de la Diputación, desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026. Los horarios de visita son: de martes a viernes de 18 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

Además habrá un amplio programa didáctico con visitas guiadas que se puede consultar en la web de la Diputación Provincial de Huesca.