400 millones para vivienda: Aragón impulsa pisos de alquiler asequible en ciudades, pueblos y zonas turísticas

El consejero Octavio López y el alcalde de Boltaña, José María Giménez, colocando la primera piedra de las 15 viviendas para trabajadores del turismo. DGA

El plan Aragón Más Vivienda impulsa 488 pisos en municipios turísticos, 1.248 en Zaragoza y cientos más en pueblos pequeños para alquiler asequible.

El Gobierno de Aragón ha puesto el suelo público en el centro de una nueva política de vivienda que combina alquiler asequible, colaboración con promotores privados y una fuerte orientación territorial.

La estrategia pivota sobre la idea de que la falta de oferta es el principal problema del mercado y que solo un impulso coordinado desde las administraciones puede abaratar los precios sin frenar la actividad económica.​

La pieza más visible de este giro es el modelo de concesión a 75 años, por el que las empresas edifican sobre suelos de titularidad pública y gestionan las viviendas en régimen de alquiler durante ese periodo, tras el cual las promociones revierten a la Administración.

Este método permite multiplicar el número de pisos disponibles con un esfuerzo inversor asumible y, al mismo tiempo, consolidar a largo plazo un parque público de vivienda.

El coste del suelo -entre el 20 y el 25% del valor total de una vivienda- se cubre gracias a la aportación del Gobierno autonómico y de la mayoría de los ayuntamientos, mientras que el Ejecutivo central ha rechazado ceder terrenos en Zaragoza para unas 2.000 viviendas previstas.​

Escenario principal

Zaragoza es el principal escenario de prueba de esta política, tanto por volumen de población como por tensión de precios. Allí se están levantando promociones en el Actur, Valdespartera, Miralbueno, Rosales del Canal, Picarral y la Avenida de Cataluña, pensadas especialmente para los 30.000 jóvenes zaragozanos con serias dificultades para emanciparse.

En dos de estos barrios -Actur y Valdespartera- ya hay 608 pisos en obras que se entregarán en 2027, con alquileres que, gracias a ayudas directas de entre el 20% y el 40%, no superarán el 30% de los ingresos de los inquilinos.​

Más allá de Zaragoza

El plan, sin embargo, va más allá del área metropolitana. A través del Programa 700, el ejecutivo autonómico impulsa la rehabilitación de vivienda en cascos urbanos de municipios de menos de 3.000 habitantes, con el objetivo de ofrecer alquiler público a jóvenes, nuevos pobladores y vecinos con menos recursos.

De este programa ya se han beneficiado 355 viviendas en 167 localidades aragonesas, 173 de ellas repartidas entre 70 municipios de la provincia de Zaragoza, donde la disponibilidad de casa en alquiler suele ser el factor que limita la llegada de nuevos residentes.​

El turismo es otro de los frentes donde la vivienda marcaba el paso. En 43 municipios turísticos se está desplegando un programa dotado con 80 millones de euros para construir 488 viviendas destinadas a trabajadores del sector, un colectivo que en muchas zonas encontraba empleo pero no techo.

En la provincia de Zaragoza participan localidades como Fayón, Sos del Rey Católico, Daroca, Uncastillo, Fuendetodos, Gallocanta, Belchite y Anento, con promociones adaptadas a la escala de cada pueblo y financiadas con una combinación de fondos europeos y recursos propios de la comunidad.​

Pueblos de 3.000 habitantes

Para los municipios de más de 3.000 habitantes también hay buenas noticias, y es que el Gobierno de Aragón prepara el Programa +3.000, que introduce una fórmula mixta de alquiler asequible con opción a compra.

De esta forma, los ayuntamientos cederán suelo al ejecutivo autonómico, que lo agrupará en lotes y los sacará a concesión para que los promotores construyan viviendas destinadas al alquiler, con la posibilidad de adquirirlas a los diez años.

En el momento de la compra, se descontará el 35% de todo lo abonado en concepto de renta durante el periodo previo, lo que facilita el salto de inquilino a propietario. Los dos primeros lotes se ubicarán en Utebo, Alagón, Figueruelas, Cadrete y Cuarte de Huerva.​

El despliegue también alcanza las áreas donde se prevé la creación de más empleo en los próximos años. En esos ámbitos, el Ejecutivo ha decidido monetizar el 5% de aprovechamientos urbanísticos que le corresponden en los Planes y Proyectos de Interés General y destinar esos recursos a vivienda.

El ejemplo más emblemático es Arcosur, en Zaragoza, donde el Gobierno de Aragón adquirirá suelo para levantar 1.000 viviendas dentro de un desarrollo que prevé hasta 17.000 hogares, en colaboración con el Ayuntamiento, Ibercaja y la Junta de Compensación.​

Con este conjunto de programas, la comunidad intenta responder a una doble tensión: la de los 47.000 jóvenes aragoneses con problemas para emanciparse y la de los municipios que necesitan vivienda para sostener su actividad económica.

El uso estratégico del suelo público y la colaboración con promotores privados se convierten así en la vía elegida para incrementar rápidamente la oferta y contener la escalada de precios del alquiler en Aragón.