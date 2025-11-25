Elena Mireia Bondía, alcaldesa de Maella: "El objetivo era poner al pueblo en el mapa, y lo hemos conseguido entre todos"

El programa Maella Cultural ha transformado durante este 2025 la vida del municipio y ha convertido la cultura en un eje de cohesión, proyección y orgullo para sus habitantes.

El proyecto Maella Cultural 2025 respira con fuerza y mueve al pueblo zaragozano al completo. Concebido como una iniciativa ambiciosa con más de 125 actividades, el Ayuntamiento lo califica como una experiencia "positiva" que ha superado con creces las expectativas iniciales.

Aunque el año cultural todavía no ha concluido, con actos programados hasta finales de noviembre, la alcaldesa Elena Mireia Bondía confirma que "la vamos a prorrogar unos meses más" ante la alta demanda y la necesidad de culminar varias exposiciones pendientes.

El apoyo vecinal ha sido rotundo. El Ayuntamiento habla de una acogida "total", tanto en la masiva asistencia como en la implicación. Se calcula que entre el 80 % y el 85 % de los participantes tienen algún vínculo con Maella.

"Muchos residen en otras ciudades, pero su conexión con el pueblo los hace volver para no perderse las propuestas culturales que lo llenan de vida", explica la alcaldesa.

Además, según comenta Bondía el pueblo "sigue pidiendo más". Y no exagera porque "la gente sigue demandando que realicemos actos culturales", afirma.

Así, la cultura se convierte en un hilo invisible que mantiene unido al pueblo, en un año pensado "para todos los gustos", con actividades que recorren un abanico inmenso, desde el cine hasta el canto gregoriano.

Una de las proyecciones en el teatro del municipio. Ayuntamiento de Maella

Presente y futuro

Desde su inicio en octubre de 2024, con el homenaje al maestro José Peris, compositor hijo ilustre de Maella en su centenario. Maella Cultural se marcó tres metas: convertir a la localidad en un referente turístico dentro de Aragón, hacer sus actividades accesibles a todos y dejar un legado duradero.

A estas alturas del año, Bondía afirma que los tres propósitos se han cumplido con creces: "Ese era el objetivo, poner a Maella en el mapa, y creo que lo hemos conseguido entre todos".

La transformación se nota en la manera en que se habla del pueblo. Atrás queda la idea de "el pueblo por donde paso para ir a la playa". Hoy, Maella evoca arte, energía y futuro. Su nombre se asocia ya a "cuna de artistas" y a un proyecto que se ha consolidado como símbolo de identidad.

Esa proyección se afianza con la reactivación de los lazos con el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, donde a finales de noviembre se celebrarán unas jornadas dedicadas al escultor con la presencia de Rubén Castells, director de los museos de la ciudad.

Maella en el mapa

El gran impulso para proyectar a Maella surge con la grabación de un cortometraje que reinventa su leyenda local. La iniciativa parte del equipo de gobierno y pretende revitalizar la imagen cultural de la localidad, que, según la alcaldesa Elena Mireia, llevaba tiempo necesitando un nuevo enfoque.

El cortometraje 'Acordes en tu mano', hoy en promoción en diferentes certámenes, presenta la historia de Maella desde una mirada contemporánea. El trabajo se consolidó gracias a la implicación de los alumnos del instituto, que aportaron las ideas clave, y de Marcos Lacasa, un joven guionista ligado al pueblo, que coordinó los guiones en colaboración con el profesorado. Además, los actores han sido los propios vecinos del municipio.

Presentación del cortometraje 'Acordes en tu mano'. Ayuntamiento de Maella

El resultado: una creación colectiva, enteramente local, que hoy ayuda a Maella a posicionarse como "cuna de artistas" y referente cultural. Además, este año se ha grabado un spot publicitario para redes bajo el eslogan "Maella te ofrece su mano" que destaca porque el escudo de Maella es una mano de mujer.

Escenarios, historias y comunidad

Entre los más de 125 actos que conforman el calendario, algunos brillaron con especial fuerza. La Sartané, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, resistió incluso a la lluvia y llenó las calles de visitantes.

Las exposiciones han despertado la curiosidad del público. Una muestra de la colección de Coca-Cola trajo consigo una nota de nostalgia y sorpresa; otra ofreció una cronología del Playmobil, del Egipto faraónico a la vida cotidiana actual.

Artistas locales como Joaquín Hernández también encontraron su espacio, y la restauración de los cuadros de Aurora Folquer se perfila como un proyecto de legado fundamental para el patrimonio cultural maellano.

Uno de los conciertos en la plaza de Maella. Ayuntamiento de Maella

La colaboración ha sido transversal. Músicos, voluntarios, vecinos, todos aportan su talento. Oriol Saña, Isaac Balaguer, Guillem Albiac y Jorge Monzón han llenado el pueblo con su música, y el médico jubilado Manuel Millán ofrece un emotivo concierto solidario que recuerda que la cultura también puede sanar.

Navidad de luces

El cierre del año llega con espíritu festivo. Durante las vacaciones, los niños disfrutarán de actividades lúdicas, un concierto y una actuación de magia. Este año, además, Maella forma parte por primera vez del circuito de la Ruta del Belén, un logro que ha exigido dedicación extra del grupo local de belenistas.

El 5 de diciembre, coincidiendo con las Ferias de Maella, se encenderán las luces de Navidad. "Este año se han comprado bastantes cosas y va a haber novedades", adelanta la alcaldesa. Entre ellas, copos de nieve luminosos que decorarán las bocacalles que pedían iluminación desde hace tiempo.

Futuro Maella Cultural

Bondía concluye el balance con una mezcla de satisfacción y entusiasmo: "La gente está contenta porque ha habido opciones para todos. Al final, todos estamos con el pueblo".

Y mientras el calendario cultural se alarga, el eco en las calles parece repetir las palabras más escuchadas del año: hay que seguir.

Aunque Maella es más que cultura, por ello, se está trabajando para introducir novedades el próximo año. En septiembre, fue sede del Campeonato de España de San Huberto con una gran acogida y que sirve como pistoletazo de salida para la nueva edición: "El 2026 estará dedicado al Deporte", adelanta la alcaldesa.