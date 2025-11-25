Ecoprovincia celebra 2 años y supera las 160.000 toneladas recicladas en 265 municipios de la provincia de Zaragoza

El servicio impulsado por la Diputación cumple dos años y ha transformado la gestión de residuos, garantizando el reciclaje y tratamiento sostenible.

El servicio Ecoprovincia, impulsado por la Diputación de Zaragoza, celebra dos años de funcionamiento consolidándose como referencia en la gestión de residuos domésticos en la provincia.

Desde su puesta en marcha, el servicio de reciclaje ya llega a todos los municipios adheridos y desde su puesta en marcha ha gestionado más de 160.000 toneladas de residuos, según datos oficiales recientes.​

El principal logro de Ecoprovincia es que "antes, toda esa basura se enterraba en un vertedero sin ningún tratamiento previo. Ahora, gracias a Ecoprovincia, se lleva a las plantas de transferencia que la DPZ ha construido en distintos puntos de la provincia y desde allí se transporta hasta Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse", ha explicado el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

El servicio cubre 265 municipios, acercando una solución efectiva para cumplir la exigencia legal de reciclar al menos el 50% de los residuos domésticos y comerciales, porcentaje que seguirá aumentando.​

Esfuerzo inversor y modelo replicado

La Diputación invirtió 24 millones de euros para impulsar la cobertura y asegurar que la provincia se adapta a los estándares de sostenibilidad: "Mientras el Gobierno de Aragón va a financiar con fondos autonómicos las infraestructuras de residuos en Huesca y Teruel dentro del Plan GIRAPEC, la Diputación de Zaragoza ya ha hecho el esfuerzo inversor en solitario".

En este sentido, Sánchez Quero subraya que "la provincia de Zaragoza no puede quedar en desventaja respecto a las demás, siendo precisamente la que lideró la transición hacia un modelo de gestión responsable y sostenible... Resulta de justicia que el esfuerzo de la DPZ sea reconocido y compensado en igualdad de condiciones".

El modelo Ecoprovincia ha sido calificado por autoridades provinciales como "un éxito rotundo y un ejemplo a seguir. La prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea hacer lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel".​

Beneficio para los municipios pequeños

La vocación de Ecoprovincia fue dar respuesta a los pueblos con menos recursos y facilitar el cumplimiento normativo. Según Sánchez Quero, "con el servicio Ecoprovincia desde la Diputación de Zaragoza hemos resuelto el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir esos objetivos de reciclaje. Esa es la esencia de la Diputación, apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños".​

Únicamente cinco consistorios zaragozanos han optado por no sumarse aún, pese a la obligatoriedad vigente de la normativa nacional y europea. La práctica totalidad de la provincia disfruta así de un sistema integral que garantiza el reciclaje y tratamiento sostenible de residuos.

Ecoprovincia se consolida como un modelo replicable, garante de sostenibilidad y factor esencial de apoyo para el tejido municipal de Zaragoza.​