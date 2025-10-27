‘Noviembre Cultural’ llena Pinseque de arte, música y solidaridad con más de 20 actividades

Del 30 de octubre al 30 de noviembre, Pinseque reafirma su compromiso anual con la cultura y arraigo en un formato abierto y participativo.

Pinseque celebra una nueva edición de 'Noviembre Cultural', una cita ya consolidada que combina arte, cultura, solidaridad y convivencia. El alcalde, José Ignacio Andrés, destaca que esta programación es un imprescindible para el municipio "todos los gobiernos la hemos ido manteniendo y fortaleciendo".

A lo largo de los años, esta iniciativa se ha convertido en una de las señas de identidad del municipio zaragozano. "Pocas cosas son tan valiosas como las que sobreviven al paso del tiempo. El mes cultural ya forma parte del pueblo; se da por hecho que en noviembre Pinseque celebra la cultura", señala el alcalde.

La cita combina cultura, solidaridad y compromiso social en un formato abierto y participativo. Desde el 30 de octubre hasta el 30 de noviembre, se desarrollarán conciertos, obras de teatro, cuentacuentos, conferencias y actividades solidarias, con el objetivo de llegar a todos los públicos y reforzar el sentimiento de arraigo.

Programa para todos

La programación del Mes Cultural de Pinseque 2025 arranca el 30 de octubre con las celebraciones de Halloween, centradas especialmente en el público infantil. Habrá cuentacuentos, un recorrido de recogida de caramelos por las casas participantes, concurso de decoración y un animado pasacalles.

Durante los primeros días de noviembre también se celebrarán la misa de Todos los Santos, una jornada de puertas abiertas en el Museo de la Semana Santa y talleres de manualidades y lectura, organizados por la Asociación de Mujeres.

A lo largo del mes, la agenda combinará espectáculos familiares, propuestas musicales y actividades solidarias. Destacan el cuentacuentos para adultos "Vozes", la actividad "Pinseque sin humo" y la presentación de varios libros de autores locales.

No faltarán tampoco el concierto de "Rockypop Band" con clásicos de los 80, 90 y 2000, una andada popular organizada por la Comarca Ribera Alta del Ebro y la tradicional audición de piano en honor a Santa Cecilia.

El cierre, previsto para el 30 de noviembre, reunirá a pequeños y mayores en el Mercadillo Navideño Infantil y el acto de encendido de luces en el Parque Don Ángel Bolsas, marcando el inicio oficial del ambiente navideño en el municipio.

Programa Cultural 2025 E.E.

Noviembre Cultural 2025 E.E.

Cultura como reflejo de la sociedad

La programación de esta edición busca representar la diversidad del municipio: "La cultura refleja lo que somos. Por eso queremos una oferta plural, donde todos los vecinos puedan sentir que hay algo pensado para ellos".

Con una demografía marcadamente joven —unos 40 nacimientos al año—, el Ayuntamiento de Pinseque ha puesto el foco en la infancia, manteniendo una variada agenda para los más pequeños. "Los niños son el eje vertebrador del programa, pero también hay espacio para los adultos, con obras de teatro y cuentacuentos que invitan a reconectar con la ilusión de la niñez", añade.

Compromiso social y solidaridad

Noviembre Cultural no solo apuesta por la cultura artística, sino también por la solidaridad y la salud pública. Este año, una de las principales novedades es la iniciativa 'Pinseque sin humo', centrada en la prevención del tabaquismo.

Aunque el "buque insignia" de la programación es el Congreso de Enigmas de la Ciencia, organizado por la asociación SIPE. La cita no solo promueve el pensamiento científico, sino que también mantiene su carácter solidario, al colaborar con la campaña de recogida de alimentos de Cruz Roja.

"La actividad nació en plena crisis de 2008 se trataba de ayudar a más de un centenar de familias en riesgo de exclusión, de ahí su carácter solidario. Hoy la situación ha mejorado, pero seguimos adelante con este gesto de compromiso", recuerda José Ignacio.

El alcalde considera que este mes "ya es una tradición que forma parte del ADN de Pinseque". En su opinión, estas iniciativas son esenciales para fortalecer los lazos comunitarios: "Se da por hecho que habrá fiestas patronales, hogueras o el rancho de San Jorge; igualmente, en noviembre se da por hecho que llega la programación cultural. Esa continuidad convierte la cita en parte de la vida de la gente".

Nuevas ediciones, nuevas ideas

Salvo el congreso solidario, todas las actividades son de acceso libre y gratuito. José Ignacio invita a los vecinos de los municipios cercanos a sumarse: "Quien venga descubrirá un pueblo joven, dinámico y con una gran oferta cultural. Además, podrán quedarse a cenar o disfrutar de nuestra hostelería, que siempre deja buen sabor de boca".

Por último, el alcalde anima a los asistentes a implicarse activamente en próximas ediciones: "Podéis escribirme al Ayuntamiento o por redes sociales para proponer ideas. Queremos que el Mes Cultural siga creciendo gracias a la participación de todos".

Con una agenda que combina arte, reflexión, participación y valores, Pinseque reafirma así su compromiso con la cultura como motor de identidad y convivencia.