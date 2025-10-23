La Diputación de Huesca afianza su carácter inversor con una nueva edición del Plan Impulso

La inversión roza los 15 millones de euros para proyectos de infraestructura pública y mantenimiento de caminos para el desarrollo de los 202 municipios de la provincia.

La Diputación Provincial de Huesca ha lanzado el Plan Impulso 2025 con una inversión cercana a los 15 millones de euros, como reflejo del compromiso de la institución con el desarrollo de los 202 municipios de la provincia; esto implica un aumento de un 90% sobre la anterior edición.

En palabras del presidente de la institución, Isaac Claver: "La Diputación está realizando un importante esfuerzo inversor con este Plan Impulso dotado con más de 14 millones de euros que vamos a repartir con criterios objetivos para que todos los ayuntamientos de nuestra provincia reciban más recursos con los que seguir contribuyendo a mejorar los servicios y el día a día del mundo rural".

Conviene recordar que este año el plan cuenta con una novedad, la división del proyecto en dos líneas: la primera de ellas, dotada con 8,7 millones de euros, destinada a diferentes proyectos de infraestructura pública y una segunda línea, con los 6 millones de euros restantes, que se centrarán de forma exclusiva en el arreglo y mantenimiento de caminos.

Los distintos consistorios del Alto Aragón ya han realizado las solicitudes, que superan las 600 en total. Ahora, los técnicos de la Diputación Provincial de Huesca están revisando los expedientes para comprobar que se cumplen todos los requisitos. En las próximas semanas los solicitantes recibirán noticias para poder comenzar los respectivos contratos y las correspondientes obras.

Estos son los proyectos que han solicitado algunos de los municipios de las diez comarcas altoaragonesas:

1. En Igriés se va a utilizar el Plan Impulso de la Diputación de Huesca para que el edificio del Ayuntamiento, que engloba el salón social y el consultorio médico, sea accesible para personas con movilidad reducida. Además, se va a mejorar su climatización. El importe para ello sobrepasa los 22.000 euros.

2. En Huerto se acondicionará el centro médico con trabajos concretos como el pintado de las paredes y la climatización del mismo. Es una obra que supera los 11.000 euros.

3. En Fraga el Plan Impulso permitirá mejorar la equipación del Auditorio Municipal Polivalente Sala Florida con una subvención que supera los 120.000 euros. En concreto habrá mejoras en el pavimento, el cortinaje, la iluminación y el mobiliario.

4. En Tamarite de Litera se ejecutará la obra de reforma en la cubierta del Pabellón Municipal Polideportivo de Algayón, que se encuentra deteriorado debido a problemas por filtraciones de agua a causa de las lluvias. La inversión del Plan Impulso 2025 asciende a más de 64.000 euros.

5. En Alcolea de Cinca el Plan Impulso 2025 se va a destinar a labores de limpieza, desbroce y acondicionamiento de los denominados ‘camino Calvario’ y de los ‘caminos 1 y 2’ en busca de un mayor confort para la comunicación y tránsito de los habitantes de la zona. Se van a invertir más de 14.000 euros para ello.

6. En Bierge se va a mejorar el estado de su aparcamiento principal, que junto a la zona deportiva de la localidad, es uno de los espacios con mayor afluencia para los visitantes. En concreto, está prevista para ello la inversión de 11.000 euros.

7. En San Juan de Plan el proyecto se centra en la mejora de dos edificios patrimoniales con usos vecinales: por un lado, se van a resolver los problemas de humedad detectados en el local municipal ‘el Molín’ y se van a incorporar medidas de seguridad en el entorno de ‘la Sarra’, antiguo edificio serradero, con la colocación de una barandilla metálica en el acceso posterior. Para ello la subvención es de casi 8.000 euros.

8. En Ansó el principal trabajo se centrará en el arreglo del camino de acceso al Puerto de Tacheras, ubicado dentro del Parque natural de los Valles Occidentales. La inversión de la Diputación de Huesca superará los 13.000 euros.

9. En Beranuy se pretende mejorar el entorno de su iglesia de Santa Eulalia, pavimentando un tramo de calle de acceso rodado que une la parte baja de la entrada al templo con la parte del cementerio. La subvención del Plan Impulso asciende a 41.700 euros.

10. En Sabiñánigo, gracias al Plan Impulso 2025, se adquirirá una furgoneta tipo pick-up 4x4 con cuchilla quitanieves de enganche rápido con la intención de disponer de ella para actuaciones rápidas. El importe supera los 55.000 euros.

Esta medida busca mejorar entornos públicos de los municipios oscenses para reparar sus entornos y contribuir a su mejora. De esta forma, la Diputación contribuye a renovar los espacios del mundo rural con un aumento significativo del presupuesto.