Ibercaja impulsa su vocación social poniendo el foco en las personas: "Queremos ayudarles a construir su historia"

Ibercaja efectuó más de 5.000 acciones sociales, culturales y de apoyo al emprendimiento y la empleabilidad durante el pasado 2024.

Bajo el lema “Nos mueves TÚ”, Ibercaja sitúa a las personas en el centro de toda su actividad ayudándoles a tomar las mejores decisiones financieras a lo largo de su vida. La entidad financiera evoluciona su identidad sin renunciar a su esencia: ofrecer una atención personalizada, integral y experta y reinvertir el 100% de los beneficios en la sociedad.

El dinero permite comprar una casa, formar una familia, impulsar un negocio, tener tranquilidad económica en la jubilación... pero también impulsar proyectos sociales o disfrutar del deporte y la cultura. Por eso, señalan desde Ibercaja, “entendemos el dinero como un medio, no como un fin. Porque hay razones que nos mueven más: las personas”. Se trata de un planteamiento acorde con el propósito de Ibercaja: “ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque esa será nuestra historia”.

A diferencia de los grandes bancos cotizados en bolsa, Ibercaja reparte dividendos a las cuatro fundaciones que componen su estructura de capital: Fundación Ibercaja, como accionista mayoritaria, Fundación Caja Inmaculada, Fundación Caja Badajoz y Fundación Caja Círculo. A través de ellas, Ibercaja contribuye a hacer realidad proyectos sociales, culturales, educativos, científicos y medioambientales que benefician a todos.

El año pasado Ibercaja repartió a las cuatro fundaciones 134,8 millones de euros. Con estos recursos, se efectuaron más de 5.000 acciones sociales, culturales y de apoyo al emprendimiento y la empleabilidad, en las que participaron alrededor de 2 millones de españoles.

Impacto de la inversión solidaria

A este compromiso con la sociedad, se suman otras propuestas promovidas por el propio banco. A través de la iniciativa ‘Tu dinero con corazón’, Ibercaja promueve la inversión solidaria y dona un porcentaje de la comisión de gestión de su Fondo de Inversión y su Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario. Desde 2020, Ibercaja ha ayudado a 130 proyectos con cerca de 4.400.000 euros de donaciones.

Entre otros, Fundación ASPACE Zaragoza ha dado un importante paso en el ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa para personas con parálisis cerebral, incorporando tecnología de alta gama para facilitar la comunicación a personas con grandes necesidades. Se trata del dispositivo ComuniQa Eye XL con Grid 3, un sistema de comunicación dinámica que permite a los usuarios interactuar a través del seguimiento ocular.

“Gracias a sistemas alternativos de comunicación como este, la calidad de vida de las personas que tratamos es mejor, nuestro trabajo es más fácil y las familias están más tranquilas. Ibercaja es siempre un apoyo cuando lo necesitamos”, explica la gerente de Fundación ASPACE Zaragoza, Mónica Iglesias.

Igualmente, Ibercaja también ha aportado su granito de arena a la Fundación Dádoris, con sede en Madrid, con su programa ‘La educación hace personas’, con la que ayuda a jóvenes con excelente currículum escolar, pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social y que sin apoyo económico no podrían acceder a estudios universitarios.

“Nos ayudan con mentores académicos y tutores que nos asesoran durante toda la carrera”, cuenta Pablo Luzón, estudiante de segundo curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. “El verano pasado pude hacer un programa de inmersión lingüística en Escocia gracias al Departamento de Idiomas de Dádoris. Fue una experiencia increíble y mejoré muchísimo mi inglés”, resalta Daniela Díaz, estudiante de Estudios Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid.

Cultura financiera y bienestar

Conscientes del impacto de las finanzas en el bienestar personal, Ibercaja proporciona información experta y herramientas útiles a sus clientes para que puedan tomar las mejores decisiones financieras. Pero la cultura financiera se empieza a trabajar mucho antes.

'Aprendiendo a Emprender' es un proyecto educativo impulsado por Fundación Ibercaja para escolares de 5º y 6º de Primaria en el que desde el año 2010 han participado más de 30.000 alumnos de 600 colegios, que han creado y gestionado 1.365 cooperativas. Así, el alumnado de 10 y 11 años conoce y vive el mundo emprendedor desde la escuela, fomentando su creatividad, su autonomía e iniciativa personal entre otras competencias.

Otro ejemplo es la Cátedra Ibercaja de Finanzas Sostenibles de la Universidad de Zaragoza, que promueve la implantación de este tipo de finanzas a través de la investigación, la divulgación, la formación y colaboración público-privada.

Pero, además, hay otras formas de generar bienestar en las personas, como el deporte y la cultura. Prueba de ello son festivales de música como el FIZ o el MUWI, las fiestas populares de cada territorio, el deporte base que inculca valores a niños y jóvenes de toda España y pruebas con una alta participación como el Maratón de Madrid, el 10K Valencia Ibercaja, la marcha cicloturista Quebrantahuesos o el Cross de Atapuerca, entre otras actividades que apoya Ibercaja.