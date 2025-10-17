Cada desayuno cuenta: Granier Zaragoza se tiñe de rosa para apoyar a las mujeres con cáncer de mama

Las tres tiendas de Granier van a recaudar fondos para apoyar a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza con motivo del 'Mes Rosa' y todo lo recibido será donado a la asociación.

Durante todo el mes de octubre, las tres tiendas de Granier en Zaragoza se unen al Mes Rosa, la campaña dedicada a visibilizar el cáncer de mama.

Con esta acción, buscan aportar su granito de arena en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, que trabaja incansablemente para acompañar y asistir a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias.

El desayuno solidario —disponible hasta el 31 de octubre o hasta agotar las 1.000 unidades— incluye un café con leche o cortado y un cruasán o tostada con aceite por 4,95€. Podrás obtenerlo en las tiendas de la Calle Cinco de Marzo, Calle de las Delicias o en Hernán Cortés.

Es una propuesta sencilla pero llena de significado, ya que el importe íntegro del beneficio de cada desayuno irá destinado a respaldar la labor de la Asocación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, reforzando su capacidad de ofrecer atención integral y gratuita a quienes necesitan apoyo durante el proceso de la enfermedad.

Además, quienes participen recibirán un petate rosa con la frase ‘Cada día es un buen momento para quererte'. Según explica Sandra Sanz, gerente de Granier en Zaragoza, el motivo de este mensaje reside en la importancia de que "uno se valore a sí mismo con todos sus puntos fuertes y sus puntos débiles, es lo que nos hace grandes".

La bolsa que recibirán quienes compren el desayuno solidario de Granier. GRANIER

Este obsequio, más allá de lo material, quiere servir como recordatorio de que el autocuidado y la autoestima son esenciales, especialmente en una lucha tan dura como la del cáncer de mama.

Sandra ha vivido muy de cerca el cáncer de mama. Por ello, ha querido involucrarse con esta iniciativa: "Este año pasado he tenido una amiga que ha padecido cáncer de mama, y he querido implicarme de forma directa". En este sentido señala que "queremos aportar de verdad, ayudar a la asociación en Zaragoza y dar visibilidad a una causa que afecta a muchas personas".

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, ofrece mucho más que tratamientos. Proporciona apoyo psicológico, orientación nutricional, terapias grupales y atención gratuita para pacientes y familiares en uno de los momentos más delicados de sus vidas. "Ellos están ahí cuando el mundo se te cae encima", destaca Sandra, quien considera clave "normalizar la palabra cáncer y hablar de ella con naturalidad".

Granier de Rosa

Granier invita a toda la ciudadanía zaragozana a disfrutar de un desayuno con propósito en cualquiera de sus tres cafeterías durante este mes de octubre. Más allá de un café o una tostada, cada gesto cuenta para apoyar a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, visibilizar la enfermedad e incrementar los recursos destinados a investigación y acompañamiento.

Esta solidaridad, además, busca inspirar a otras empresas y personas a sumarse, recordando que cada pequeña acción genera un impacto real y que, juntos, el cambio es posible.

En palabras de Sandra, "no se trata sólo de lo económico, sino del mensaje que podemos difundir juntos y de la red que podemos tejer para que ningún paciente se sienta solo en el camino". Porque, finalmente, en cada desayuno solidario de Granier Zaragoza hay mucho más que café y pan: hay un compromiso con la vida, la esperanza y la empatía.