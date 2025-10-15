Regresa la gran feria pastelera de Aragón ‘Huesca es Dulce’: tres días, más de 20 pasteleros y nuevas experiencias

Del 17 al 19 Huesca volverá a ser capital del sabor, la tradición y la creatividad pastelera, con una oferta inigualable para vecinos y visitantes.

La Feria 'Huesca es Dulce' celebra en 2025 su segunda edición, una cita que regresa impulsada por el éxito y la gran afluencia de público del año pasado, consolidándose ya como el evento pastelero de referencia en Aragón y de prestigio a nivel nacional e internacional.

Durante tres intensos días, Huesca volverá a ser capital del sabor, la tradición y la creatividad pastelera, con una oferta inigualable para vecinos y visitantes, apostando por la cultura gastronómica de calidad y la promoción turística de la ciudad y la provincia.

El éxito rotundo de la primera edición en 2024, que supuso una gran afluencia de público y una importante repercusión mediática. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad y el Gremio de Pasteleros han decidido ampliar la programación, sumar más expositores y propuestas, y apostar por consolidar Huesca como capital del dulce durante el otoño.

La plaza Luis López Allué y el Palacio de Villahermosa serán de nuevo los escenarios centrales con 21 casetas, actividades para todos los públicos, animación musical, showcookings y degustaciones abiertas.

Novedades principales del programa

Este año, la feria redobla su apuesta por la excelencia pastelera y la programación innovadora. Como principal novedad, se celebrará el I Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, con más de veinte profesionales de distintos puntos del país, otorgando un premio de 1.500 euros al ganador.

También habrá talleres de pastelería alternativa y creativa, actividades familiares, espectáculos, actuaciones y un taller creativo infantil a cargo de La Casa del Pintor.

Otra novedad es la amplia participación internacional gracias a la presencia del pastelero francés Maison Valentin de Tarbes y la integración de productos de la D.O. Somontano en la oferta de la feria.

Programación

La inauguración oficial será el viernes 17 a las 18:00 horas, con una "inauguración muy dulce" abierta a todo el público. Desde ese momento, oscenses y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que combina tradición pastelera, creatividad y experiencias gastronómicas únicas.

Entre los grandes atractivos del evento destacan los talleres y showcookings de reconocidos maestros pasteleros como Oriol Balaguer, Ester Roelas, Noelia Toré, Sofía Jiménez, Víctor Gonzalo y Lucila Canero, quienes compartirán sus técnicas y secretos en el Palacio de Villahermosa.

Además la oscense Cristina Marco de Postres Sin Gluten ofrecerá el domingo un taller en la plaza López Allué. Las inscripciones para participar estarán abiertas a lo largo del día de hoy, avisaremos en las redes sociales del Ayuntamiento y de la Feria, en la web oficial: www.huescaesdulce.es.

También se celebrarán los concursos populares de "Zampaflanes" (sábado) y "Cata a Ciegas" (domingo), abiertos a todos los asistentes, previa inscripción que estará disponible mañana en la web de la feria.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado por la tarde en el Palacio de Villahermosa, que acogerá a los Mejores Bombones de España 2025, en un acto presentado por Jaume Cot.

La demostración contará con la participación de Alexandra Navarro (Exalta Chocolate), autora del tercer mejor bombón; Manuel Aldao (Pastelería Tolosana), segundo clasificado; y Martín de Luca (Pastelería Hofmann), creador del mejor bombón de España. Una cita que promete ser un espectáculo de maestría y excelencia chocolatera.

Programa Feria Dulce 2025 E.E.

Premios y galardones

Entre los momentos más esperados, el domingo tendrá lugar la entrega del II Premio Vicente Ascaso, este año concedido a la Pastelería Galicia de Tordesillas (Valladolid), con 175 años de historia y un referente nacional por contribución al arte pastelero tradicional y su compromiso con la excelencia.