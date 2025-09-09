La oferta formativa de CESTE, una apuesta por la tecnología al servicio de la sociedad y las empresas

El próximo 15 de septiembre comenzarán las clases de los programas de grado, mientras que los másteres lo harán el 22. Pero aún estás a tiempo de matricularte.

El próximo 15 de septiembre comenzarán las clases de los programas de grado de CESTE, Centro Universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint David, mientras que los másteres comenzarán el día 22 de septiembre. Aún hay tiempo de matricularse si hay plaza en el programa deseado.

Este año la oferta formativa oficial británica que se puede estudiar en el campus situado en el canal Imperial, se compone de dos Bachelor de 3 años y 180 ECTS y 4 másteres de 90 ECTS con 50 plazas en cada programa.

La titulación oficial británica pertenece al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que aporta solidez a la hora de pensar en la validez de los estudios a nivel internacional y por supuesto el alumno puede acceder a estudios de máster posteriormente si lo desea.

Bachelor

El Bachelor in Applied Computing, permite especializarse en las áreas más demandadas laboralmente como son la nube, la ciberseguridad, el big data y la inteligencia artificial y las redes. En el caso del Bachelor in Business Management las áreas de especialización son logística, finanzas, marketing digital, comercio internacional o emprendimiento.

Los alumnos tienen la oportunidad de tener además un título propio de CESTE en digital business donde entre otras formaciones pueden prepararse una certificación de inglés y otra de AWS.

Másteres

En el caso de los másteres, el centro universitario ofrece por un lado el conocido como el máster por excelencia: el MBA (Master of Business Administration). El alumno puede apostar por especializarse en 2 de los módulos y a través de su proyecto fin de máster en logística y cadena de suministro, ciencia de datos e inteligencia artificial, marketing digital o asesoramiento financiero.

Otro de los programas destacados de la oferta formativa de postgrado de CESTE es el máster en Dirección Financiera, en el que se profundiza principalmente en 3 áreas: el asesoramiento financiero y gestión patrimonial, la valoración de empresas y la gestión de riesgos financieros. Todo ello con un importante enfoque tecnológico a lo largo del máster donde se introduce a los alumnos en tecnología como pyton.

Pasando ya a formación específicamente tecnológica encontramos el máster en Redes y Ciberseguridad, donde los alumnos profundizan en aspectos clave como hacking ético, análisis forense digital, enrutamiento IP o gobernanza y cumplimiento en seguridad de datos. Este máster está dirigido tanto a recién graduados en informática, telecomunicaciones o telemática como a profesionales como pentesters, analistas de seguridad, ingenieros de redes o miembros de los cuerpos de seguridad del estado.

Alumnos durante una charla CESTE

Y el último de los másteres oficiales es el Máster en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial que, tras 5 ediciones exitosas como título propio (el MiDS&AI), se convierte en máster oficial y se incorpora ingeniería del software a los contenidos. Este máster forma especialistas capaces de diseñar, desarrollar y gestionar soluciones de software avanzadas, integrando la Inteligencia Artificial como motor de innovación tecnológica y empresarial.

Con un enfoque eminentemente práctico, basado en proyectos reales y metodologías ágiles, el programa potencia tanto las competencias técnicas como las estratégicas más demandadas por las organizaciones a nivel global. De este modo, prepara a los estudiantes para liderar procesos de transformación digital en empresas consolidadas y en el ecosistema de startups.

Todos los programas incluyen prácticas en empresa a los estudiantes que no están trabajando (a través del Club de Empresas CESTE) que se gestionan mediante el Servicio de Desarrollo Profesional del Centro Universitario (liderado por Fundación CESTE).

La mayoría de los programas permiten realizar la formación tanto presencialmente como de manera telemática y existen otras actividades a disposición de los estudiantes para la formación en habilidades y así como de ocio. Los másteres de CESTE – UWTSD, dan acceso a programas de doctorado en caso de que el alumno desee continuar con su carrera académica.

El centro también impulsa la transformación digital en pymes y autónomos y desempleados, con formación gratuita a través de los programas públicos Generación Digital Pymes y Agentes del Cambio.

Edificio CESTE Cubo CESTE

Asimismo, la Fundación CESTE facilita el acceso a la educación superior mediante ayudas económicas de hasta el 50% en bachelors y ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del colegio Sagrada Familia, y de hasta el 80% en másteres.

Con esta oferta, CESTE no solo forma en conocimientos técnicos, sino que también refuerza habilidades clave como la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la innovación, a través de metodologías prácticas, proyectos reales y la experiencia de un claustro formado por profesionales en activo.

Sobre CESTE

Fundado en Zaragoza en 1998 y adscrito a la University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) del Reino Unido en 1994, CESTE es un Centro Universitario aragonés inscrito en el Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) con código 50012441. Su misión es preparar a los líderes del mañana en un entorno global, tecnológico y en constante evolución, contribuyendo al desarrollo de las organizaciones y de la sociedad.