Calatayud se prepara para vivir las fiestas en honor a la Virgen de la Peña: "Estas son las fiestas de siempre, llenas de tradición"

José Manuel Aranda en el acto de Presentación de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Peña E.E.

Del 4 al 8 de septiembre la ciudad acogerá las fiestas en honor a la Virgen de la Peña con muchas actividades culturales y para todos los públicos.

La ciudad de Calatayud se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Peña del 4 al 8 de septiembre. En estos días, los festejos combinan con la tradición bilbilitana con actividades para todos los públicos. "Estas son las fiestas de siempre y están llenas de tradición", asegura José Manuel Aranda, alcalde de la ciudad.

"Eran unas fiestas llenas de tradiciones, de eventos clásicos, de exposiciones, de actos para la cultura" apunta Aranda. Por ello, cada año se trabaja en el diseño de un programa para todos los públicos, pero basado en la tradición "es lo que se ha pretendido preservar con el paso del tiempo" comenta.

Se trata de unas fiestas algo "más tranquilas que las de San Roque y sirven para poner fin al verano". El primer edil apunta que son necesarias para "inyectarnos esa fuerza necesaria para emprender el próximo curso con fuerza".

Ganadores premio ciudad de Calatayud durante la presentación de las fiestas Ayuntamiento de Calatayud

Un programa muy completo

Las fiestas en honor a la Virgen de la Peña se diseñan año tras año con actividades destinadas a todos los sectores de la población bilbilitana. Desde pintacaras y cabezudos hasta DJ's y conciertos nocturnos, pasando por el concurso de Arada y la ofrenda de frutos y flores.

En estas fiestas, la tradición es el principal impulsor de actividades, por lo que no puede faltar la tradicional comparsa de gigantes y cabezudos "año tras año causan las delicias de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es algo que es tremendamente esperado por todos". Además, este año hay una novedad para los más pequeños se estrena el tragachicos de la Dolores, una figura emblemática de la ciudad, que refuerza la imagen de Calatayud como "ciudad amiga de la infancia".

La ofrenda a la Virgen de la Peña tendrá lugar el próximo domingo 7 de septiembre a las 20.00 manteniendo el espíritu religioso de las fiestas y el motivo por el cual se celebran. Además, el lunes 8 a las 20.00 se celebrará la procesión del Rosario de Cristal declarada de Interés Turístico de Aragón, el primero de la comunidad con estas características.

Rosario de Cristal en 2024 Ayuntamiento de Calatayud

Se tratan de unas fiestas muy tradicionales por lo que los eventos culturales no pueden faltar. Por ello, hay una exposición sobre Goya, una exposición fotográfica de Javier Costa Florencia y otra de la Policía Nacional sobre los 100 años de historia en la ciudad.

También hay actividades para los más jóvenes. Este año como novedad, el viernes por la tarde de 18.00 a 00.00 hay un tardeo con DJ's en la plaza del Fuerte. Además, cada noche orquestas: La Misión, Huecco y Los 80 principales pondrán el ritmo a la noche bilbilitana. "Se basa principalmente en la tradición, pero año tras año se van introduciendo distintos elementos" explica José Manuel.

Las fiestas, como se refleja en el programa, han sido diseñadas para ser “más de calle que nunca”, con una programación íntegramente gratuita y pensada para que todas las personas, sin distinción, puedan disfrutar plenamente de las actividades propuestas.

Feria de muestras

La inauguración oficial de la XLI Feria de Muestras tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 11.30 y se enmarca dentro de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña. La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, será la encargada de inaugurarla. Se espera una gran afluencia de público, y se prevée superar los 20.000 visitantes.

Lo que comenzó como una feria dedicada especialmente a la excelente fruta bilbilitana, ha evolucionado hacia una feria generalista. En sus pabellones y espacios se pueden encontrar "exposiciones desde muebles pasando por exposiciones de vehículos, de maquinaria agrícola, pero también de alimentación".

Esta diversidad ha permitido que la feria esté "muy acreditada, muy asentada dentro de lo que son los eventos feriales aragoneses y que, bueno, pues goza de una buena salud", explica el alcalde. Muestra de ello es que todos los espacios se llenan y, a menudo, hay lista de espera para los expositores.

El programa de la Feria de Muestras está repleto de actividades que van más allá de la exposición comercial, ofreciendo experiencias para distintos gustos y edades, muchas de ellas con inscripción previa en la Oficina de Turismo. Además, se convierte en un punto de encuentro que dinamiza la ciudad y atrae a miles de visitantes durante las fiestas patronales.

Para finalizar, José Manuel extiende una invitación a vecinos y visitantes: "Tenemos muchísimos eventos para todos, conciertos, exposiciones, visitas guiadas, recuerdos acerca de la judería. Creo que tenemos muchísimos actos para que este fin de semana sea un fin de semana a fijarse en nuestra ciudad, a fijarse en Calatayud".