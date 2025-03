Empleadas del hogar: estas son las nuevas obligaciones para quienes las contratan

Las multas que pueden tener los empleadores por no cumplir con la normativa se han agravado.

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre un real decreto ley que amplía la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar. La norma obliga a evaluar los riesgos de su puesto de trabajo y les reconoce el derecho a exámenes médicos periódicos gratuitos, al tiempo que impone nuevas obligaciones a los empleadores, cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la medida como una "ley feminista" que "repara una discriminación histórica". Subrayó que estas trabajadoras, esenciales en el cuidado de personas, hasta ahora no tenían acceso a derechos básicos como la vigilancia de su salud, y aseguró que el sistema público de salud asumirá el coste de los reconocimientos médicos.

Las multas que pueden tener los empleadores por no cumplir con la normativa se han agravado, y pueden llegar hasta 7.500 € por no formalizar el contrato por escrito, (artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Y si no se le da de alta a la empleda, la ley es más dura, con multas que van desde los 3.750 a los 12.000 euros.

‼️ Aprobamos nuevos derechos para las trabajadoras del hogar poniendo en valor un pilar fundamental para la sociedad.



📅 Hoy termina un camino que empezamos a recorrer en 2020 y que ha mejorado la vida de miles de mujeres trabajadoras.



Os contamos con más detalle 👇 pic.twitter.com/9W3eG4zlrV — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) September 10, 2024

La norma no solo implica darles de alta y formalizar el contrato por escrito, también obliga a que se registre la jornada laboral. Las inspecciones de trabajo en este sector, que antes apenas se controlaba, se están llevando a cabo cada vez más, y si se detecta a una persona sin papeles trabajando en un hogar la multa es de 30.000 euros.

La nueva normativa amplía los derechos de las empleadas del hogar, estableciendo obligaciones adicionales para los empleadores particulares. Estas medidas buscan equiparar las condiciones laborales de este colectivo con las de otros sectores, promoviendo entornos de trabajo más seguros y dignos. Entre las novedades más destacadas de la normativa se incluyen:​

Evaluación de Riesgos Laborales : Los empleadores deberán realizar evaluaciones periódicas de los riesgos asociados a las tareas domésticas, utilizando una herramienta digital desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Reconocimientos médicos : Las empleadas del hogar tendrán derecho a exámenes médicos trienales gratuitos, facilitados por el Estado, para garantizar su salud y bienestar. ​

Protocolo contra el acoso y la violencia: Se implementará un protocolo específico para prevenir y actuar ante situaciones de acoso o violencia en el ámbito doméstico.

Estas nuevas obligaciones representan un desafío para muchas familias que emplean personal doméstico. La necesidad de cumplir con evaluaciones de riesgos, proporcionar formación adecuada y garantizar reconocimientos médicos puede resultar compleja y requerir un conocimiento detallado de la normativa laboral vigente.

¿Cómo aplicar la nueva normativa?

Para aquellos empleadores que buscan cumplir con la legislación sin asumir directamente todas las responsabilidades administrativas, existen empresas especializadas que ofrecen servicios integrales de gestión del empleo doméstico. Estas entidades se encargan de todos los trámites necesarios, asegurando el cumplimiento de la normativa y liberando a las familias de las complejidades burocráticas.

Un ejemplo destacado es SERDOZ (servicio doméstico en Zaragoza), una entidad aragonesa acreditada por el Gobierno de Aragón para la prestación de servicios. Con más de 10 años de experiencia en los servicios de limpieza del hogar ofrece soluciones adaptadas a cada domicilio.

La nueva normativa representa un avance significativo en la protección de los derechos de las empleadas del hogar en España. Sin embargo, también impone desafíos adicionales para los empleadores particulares.

Afortunadamente, la colaboración con empresas especializadas como SERDOZ (servicio doméstico en Zaragoza) permite a las familias cumplir con la legislación vigente de manera sencilla y eficaz, garantizando un entorno laboral seguro y respetuoso para las trabajadoras del hogar.

SERDOZ (servicio doméstico en Zaragoza) cuenta con sus propios trabajadores y ante la pregunta de si el personal tiene formación, explican: “El personal tiene formación y certificado de profesionalidad en limpieza, también disponemos de personas con formación en empleo domestico y en cocina”, respecto a los precios para contratar el servicio de limpieza, exponen que el precio varia en función del servicio contratado “trabajamos por horas, con un mínimo de 2 horas de servicios semanal, trabajamos de lunes a viernes”.

Por otro lado, si hubiera algún contratiempo con el empleado, la empresa se encarga de resolverlo “si el cliente tiene cualquier problema con la empleada lo comunicará a la empresa para poner solución”. En SERDOZ (servicio doméstico en Zaragoza) entienden la importancia de abrir las puertas de tu hogar a terceros, por lo que seleccionan cuidadosamente a su personal, asegurando que sean profesionales de confianza y con experiencia comprobada en el sector.