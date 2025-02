Aragón se convierte en el referente tecnológico del sur de Europa: las claves de su éxito, al detalle

Aragón se ha convertido por méritos propios en la referencia tecnológica del sur de Europa. La apuesta de gigantes como Amazon Web Services (AWS) o Microsoft, la futura instalación de macroproyectos como la gigafábrica de baterías de Stellantis y CATL y la construcción de un moderno distrito tecnológico, el bautizado como DAT Alierta, han hecho que muchos comparen a la Comunidad con la Virginia de Europa. Motivos no faltan. En solo un año ha sido capaz de atraer 40.000 millones de euros de inversión que generarán miles de puestos de trabajo, lo que ha hecho que muchos hayan puesto sus ojos en el territorio y se estén preguntando: ¿Qué está pasando en Aragón?

"Nuestra apuesta por la Comunidad de Aragón siempre ha estado vinculada al enorme talento local, la solidez de su tejido empresarial, la amplia disponibilidad de terrenos, la excepcional conectividad, el gran recibimiento por parte del Gobierno regional y su gente, y el potencial de recursos y fuentes de energía renovables con los que poder contribuir la sostenibilidad de nuestras operaciones". Quien lo dice es nada menos que David Blázquez, responsable de Relaciones Institucionales de Infraestructura y Energía de AWS.

El gigante tecnológico ha elegido Aragón para que cualquiera de los millones de clientes con los que cuenta a nivel mundial pueda ejecutar sus cargas de trabajo a través de los centros de datos de Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

Y cuando se le pregunta si tiene intención de seguir apostando por Aragón, su respuesta es clara: "Por supuesto. El anuncio de la expansión de nuestos centros de datos muestra que AWS ha llegado a Aragón para quedarse y es un ejemplo de nuestro compromiso a largo plazo con la Comunidad y los aragoneses. Planeamos invertir 15.700 millones de euros en España y que hasta el 40% (6.800) de los empleos que se generen a nivel nacional estén en Aragón. Estos puestos de trabajos apoyarán a industrias como la de la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería y las telecomunicaciones", destaca Blázquez.

A los 15.700 millones que invertirá AWS se unen los 6.600 de Microsoft, los 7.700 de Blackstone y los 3.400 de Box2Bit. También destacan apuestas como la de Inetum, una empresa ya consolidada en la región que prevé duplicar su plantilla en los próximos dos años, pasando de ser cerca de 200 personas a 400.

Presentación de la inversión de AWS en la Torre del Agua de Zaragoza. DGA

"Nuestro principal rasgo es que somos una empresa multinacional, pero con una visión y un carácter muy local. Allí donde estamos somos muy cercanos a nuestros clientes y sensibles a la idiosincrasia de cada territorio", indica Nacho Alastruey, director de Inetum en Aragón.

El hecho de que Aragón esté haciendo una apuesta "tan fuerte" para convertirse en un hub tecnológico hace que la multinacional, que da trabajo a 28.000 personas en todo el mundo, tenga las dos vertientes. "Por un lado, nos permite atender a los clientes que tenemos en Aragón de una manera más competitiva, lo que nos está haciendo crecer en ventas, y por otro, nos vemos con el potencial de que el equipo que estamos generando pueda dar servicios de una manera global desde Aragón", agrega.

Todos estos ingredientes llevan a pensar que lo mejor está por llegar. Alastruey, no obstante, hace un importante matiz. "Lo mejor lo tenemos que hacer llegar. El hecho de que se instalen Amazon y Microsoft no va a generar todo lo que se puede generar si todos los actores que entramos en liza no ponemos de nuestra parte. Se tienen que crear sinergias, actividad y una red que haga que todo pueda fluir. Esto no es un maná que vaya a caer del cielo, tenemos trabajo que hacer para hacer buenas todas esas inversiones", expone.

Un ecosistema único

Uno de los últimos grandes anuncios del Gobierno de Aragón ha sido, precisamente, el de la creación del DAT Alierta. Este distrito tecnológico, en el que se invertirán 100 millones de euros, comenzará a ser una realidad en septiembre de 2026, por lo que de cara al segundo semestre de 2028 ya se podrán ver los primeros edificios construidos.

Ubicado en un terreno de 80 hectáreas y prácticamente a los pies de la A-2, que conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona, el DAT Alierta ampliará el actual CPS del Actur para crear un ecosistema innovador único en el mundo en el que desarrollar empresas y talento. En él tendrán cabida tanto compañías del sector como universidades y proyectos de investigación. El objetivo es atraer empresas del campo tecnológico, poniendo el acento en temas como la ciberseguridad o la inteligencia artificial (IA).

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, avanzó al presentar el proyecto que, aunque todavía hay miles de metros "por asignar y adjudicar" son ya varias las empresas que han mostrado interés, por lo que no tardarán mucho tiempo en hacerlo.

La apuesta llama también la atención por su diseño, a cargo de la consultora Idom. Concebido como un "gran parque urbano" que se integrará perfectamente con la ciudad, al complejo no le faltará de nada. Tendrá un auditorio para 500 personas, zona de restauración, oficinas, guarderías, gimnasio o espacios de formación. Tampoco se descarta que haya una residencia de estudiantes, viviendas de alquiler, oficinas, aparcamientos verticales o incluso un hotel, usos que se tendrán que definir en el proyecto final.

Huesca y Teruel

El tirón de Aragón no se limita, ni mucho menos, a Zaragoza capital. Walqa, en Huesca, y Technopark, en Alcañiz, son dos claros ejemplos. El primero ha pasado de 43 empresas a 51 desde agosto de 2023.

Diariamente se calcula que son cerca de 400 personas las que trabajan en el polígono. En estos momentos, la ocupación es del 46%, con un crecimiento del 10% en el último año, según los datos oficiales. A estas cifras hay que añadir la venta a Amazon Web Services de 37 parcelas del parque que suman un total 105.000 metros cuadrados.

La venta fue aprobada en un consejo de administración celebrado en diciembre de 2023. Además, dentro del parque, en la misma operación, se han incluido 31 parcelas del Ayuntamiento de Huesca y cinco del Instituto Aragonés de Fomento, lo que genera un proyecto de más de 28 hectáreas por parte de AWS de las 53 que suma actualmente el complejo.

Respecto a Technopark, a día de hoy alberga 29 entidades que generan una facturación agregada superior a los 18 millones de euros, con más de 600.000 euros invertidos anualmente en innovación y 125 empleos directos que se verán incrementados próximamente.

Este ecosistema está respaldado por activos, urbanización y edificios propios que superan los 7,8 millones de euros, así como por una ocupación que refleja la vitalidad del parque: el 67% del suelo industrial sigue disponible, pero las llamadas naves nido tienen ocupados casi el 97% de sus 5.276,84 metros cuadrados.

Próxima parada: The Wave

De todo esto y mucho más se hablará el próximo 19, 20 y 21 de marzo en la segunda edición de The Wave, el mayor congreso tecnológico de Aragón. La cita, en el Palacio de Congresos, triplicará la apuesta con un centenar de ponentes y seis espacios para ponencias, intervenciones institucionales y actividades de networking y coworking. También habrá una feria de talento y una parte destinada al ocio y el entretenimiento.

El último día se centrará en The Wave Invest, que buscará el encuentro entre el talento emprendedor y el capital inversor. Será una importante oportunidad para que todas las ideas de pequeños emprendedores y startups tengan el apoyo de quienes creen en ello. "El objetivo es que ninguna idea, por muy pequeña o muy humilde que sea, se quede sin el respaldo del Gobierno de Aragón y del ecosistema tecnológico de la Comunidad para que pueda convertirse en una realidad", destacaba esta semana la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, durante la presentación del congreso en Madrid.

Ya la primera edición superó las expectativas con más de 3.500 inscritos y 3.000 visitantes, y para esta segunda se espera llegar a un público "mayor y global", un foro en el que las empresas podrán contar su historia y hablar de sus proyectos de futuro con la tecnología como hilo conductor. Las inscripciones siguen abiertas y pueden hacerse a través de este enlace.