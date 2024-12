Últimos días para solicitar la ayuda de hasta 1.000 euros en Zaragoza: estos son los requisitos del cheque familia

El Ayuntamiento de Zaragoza última los días antes de cerrar el plazo de solicitudes del cheque de familia para este curso 2024-2025. El plazo se encuentra abierto desde el pasado mes de octubre y han sido numerosas las familias que se han adscrito a esta para poder sufragar los gastos que supone matricular a un niño de 0 a 3 años en una escuela infantil privada. Aquellos que aún lo han hecho, la solicitud se mantiene abierta hasta el próximo 16 de diciembre.

La subvención cuenta con ayudas de entre 700 a 1.000 euros como una medida de apoyo económico. Por lo que aquellas familias zaragozanas que se hayan quedado sin plaza en los 13 centros públicos de la ciudad podrán atenerse a esta. Las ayudas se entregarán en función del nivel de renta de los solicitantes.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado 1,3 millones de euros este año para sufragar estos gastos, una cuantía superior a la designada en años anteriores. La iniciativa se ha vuelto a realizar tras el éxito de convocatoria del curso anterior, tras haber concedido 1.633 ayudas, atendiendo al total de las familias que cumplieron los requisitos exigidos.

Además de ser un recurso bien recibido por las familias zaragozanas, las guarderías privadas que se adhieren a él admiten que se trata de una ayuda que anima a los vecinos a matricular a sus hijos en sus centros para optar por una "educación diferenciada".

Quiénes pueden solicitarlo

La aprobación de esta ayuda requiere cumplir unos requisitos. En primer lugar, al menos uno de los progenitores tiene que estar empadronado en el término municipal de Zaragoza al menos dos años antes de la fecha de la presentación de la solicitud. Además, se debe residir de manera efectiva en Zaragoza.

En cuanto a las condiciones económicas, para resultar beneficiarios de la ayuda será requisito indispensable que la renta familiar referida al año 2023 no supere ciertos rangos. Por ejemplo, en el caso de una unidad familiar de dos miembros no se podrá superar en 8 veces el valor del Iprem, así sucesivamente hasta una unidad familiar de 6 miembros que no deberá superar en 10 veces el valor del Iprem.

A la hora de solicitarla, se deberá entregar un justificante de la matrícula o inscripción en el Centro privado que imparta 1º ciclo de Educación infantil, durante el primer semestre de 2024 (1 de enero del 30 de junio) y del periodo y tiempo de su estancia.