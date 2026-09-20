Ángel Adiego, el zaragozano que limpia, prepara y envía toda la ropa de Zara a Europa: emplea a 400 personas en Lacor

Casi medio siglo de trayectoria contempla al Grupo Lacor. Está afincado en Zaragoza desde sus inicios y su proyección lo ha llevado a trabajar con Inditex o a desarrollar sus instalaciones en la Plataforma Logística de la capital (Plaza). Todo ello a las puertas de definir su ampliación en Malpica, también de la mano del gigante gallego.

"Somos un grupo fundamentalmente local y tenemos una importante connotación con el tema textil. Ahí aparece nuestra relación con Inditex", resume su consejero delegado, Ángel Adiego.

Una trayectoria "motivo de orgullo" cuya clave ha girado alrededor de saber innovar y diversificar sus líneas de negocio: desde la limpieza de prendas a nivel industrial hasta sectores como el metal y la logística.

No obstante, Adiego destaca la rama textil como su particular punta de lanza al calor de clientes como Inditex. La relación entre Lacor y la compañía de Amancio Ortega nació al poco de echar a andar los zaragozanos, en los años 80 con la limpieza de las tiendas de Zara.

"Tenemos la anécdota de que la gente nos preguntaba si Zara era la abreviatura de Zaragoza porque apenas se conocía. Ahí comenzó nuestra vinculación y después (desde 2003) nos hicimos responsables de la limpieza de la plataforma Europa (en el polígono Plaza de la capital aragonesa)", recuerda.

Lacor Textil, creada en 2018, es la rama encargada de gestionar el macrotaller de Zara Mujer. Ahí reciben las prendas, las revisan y preparan hasta dejarlas a punto para el envío a tiendas de toda Europa.

No es cuestión de planchados a mano salvo casos "puntuales". "Estamos hablando de grandes túneles y embolsadoras. Es un sistema logístico súper denso, muy concreto, una instalación con un grado de instalación industrial no menor", subraya Adiego. Cerca de 400 personas se dedican a estos procesos, la mitad de las 800 involucradas habitualmente en las actividades del grupo.

La Plataforma Europa fue un antes y un después para Lacor. La compañía cuenta con entre 170.000 y 180.000 metros cuadrados que le permiten dar salida al alto volumen de mercancía.

Crear talento

Pese a tratarse de un gran grupo empresarial, este hace frente a problemas comunes dentro del tejido productivo aragonés y español. Uno de ellos es la falta de mano de obra cualificada, una cuestión intensificada en los últimos tiempos en el ámbito industrial.

Para Adiego, "es necesario formar a la gente" y "convencerla" sobre las oportunidades que puede ofrecer este sector. "La juventud no ve con buenos ojos incorporarse al mundo industrial, sea por horarios, por exigencias o por condiciones laborales", señala. En paralelo, matiza, se debe abrir la puerta a la contratación desde países de origen.

Formación propia

Lacor desarrolló hace ya más de una década su propio centro de formación. Sus programas están enfocados a las especialidades técnicas e industriales que cuentan con una mayor demanda. Entre otras, soldadores, fontaneros, electricistas o responsables de calderas.

La compañía tampoco es ajena a las oportunidades que pueden ofrecer las inversiones anunciadas en Aragón y que echarán a andar en el medio y largo plazo. En particular, aquellas relacionadas con la logística, una de sus ramas de actuación.

Oportunidades

"De una manera o de otra nos podemos ver beneficiados, casi de forma general. Nuestra debilidad está en la no implantación a nivel nacional, pero nuestra fortaleza está a nivel regional en un momento donde Aragón está al alza", explica.

La visión de futuro, por tanto, es "francamente buena" en palabras de Adiego, como también califica al horizonte de la economía de la Comunidad. "Si a Aragón le va bien, al grupo le irá bien", insiste.