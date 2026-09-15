Imascono celebra su 15º aniversario con un nuevo ecosistema tecnológico y Vientos, su agente de IA

El evento, organizado en Ibercaja Xplora, ha reunido a unas 200 personas del ecosistema empresarial nacional y aragonés.

Imascono, compañía tecnológica de referencia en innovación empresarial e Inteligencia Artificial, cumple 15 años y ha celebrado su aniversario dando el salto a su nueva etapa: Imascono, una nueva dimensión.

El evento, celebrado en Ibercaja Xplora, ha reunido a 200 personas referentes del ecosistema nacional empresarial y, en especial, aragonés, con quienes la compañía ha compartido su futuro. Un encuentro que nació de la idea de no quedarse en recordar el pasado, sino en descubrir juntos el futuro de Imascono.

Un futuro que es la base de la nueva identidad de la marca tras su rebranding: “Imascono, te acompañamos al futuro”, con el que inicia la nueva etapa para la compañía aragonesa.

Así, Imascono profundiza en su propuesta de valor: diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas a medida al servicio de cada empresa.

Bajo la convicción de que la tecnología debe hablar el idioma del negocio, y no al revés. Lo consigue fusionando un método ágil propio con un ecosistema tecnológico de desarrollo propio, estructurado en cinco capacidades: Agentes IA, Gemelos Digitales, Transformación Digital, Inteligencia de Datos y Experiencias Inmersivas XR, los cuales se activan según la madurez digital de cada organización.

De esta forma Imascono las acompaña al futuro, en su recorrido de lo manual a lo autónomo: de procesos aislados y manuales a sistemas conectados, de ahí a decisiones asistidas por datos e inteligencia artificial, y finalmente a una operación a escala que se optimiza de forma autónoma.

Uno de los momentos más señalados del encuentro ha sido la presentación en primicia de Vientos, la nueva plataforma de agentes de IA de Imascono, a cargo del equipo de innovación y tecnología de la compañía.

Una plataforma que automatiza procesos reales de cualquier empresa: se elige una tarea que ya tiene un coste conocido en horas y en dinero, un agente se encarga de ejecutarla y el equipo pasa de hacer el trabajo a supervisar el resultado.

Entre los representantes de empresas que han acompañado a Imascono en su salto a la nueva dimensión se encuentran Esther Borao (ITA), Mamen Pérez (BTS), Javier Gimeno (Bocause) y Jorge Marco (Alnylam), que han participado en la mesa redonda “Espacio de conversación: te acompañamos al futuro” para hablar de innovación y de los retos empresariales a los que se enfrentan en su propia transformación tecnológica.

El encuentro también ha contado con la participación de Nacho Torre, Director General y de Estrategia y Datos de Ibercaja, y de Javier Camo, Director General de Internacionalización y Comercio e Inversión Exterior del Gobierno de Aragón, además del mensaje de felicitación de Jorge Azcón, Presidente de Aragón.

De izda a dcha: Jorge Cano, Héctor Paz, Susana Cano y Pedro Lozano. E.E

En palabras de Héctor Paz, CEO y cofundador de Imascono: “Acompañamiento, conocimiento y tecnología es lo que define esta nueva etapa de Imascono. No se trata de utilizar más tecnología. Se trata de utilizar la tecnología adecuada, para resolver el reto adecuado”.

Por su parte, Pedro Lozano, Cofundador y Chief Partnership Officer de Imascono apunta: “Todo este cambio no parte de una idea teórica, parte de lo que llevamos haciendo junto a nuestros clientes durante todos estos años, durante estos 15 años”.

Quince años de evolución han traído a Imascono hasta aquí, pero como se ha visto en su evento de aniversario, lo que viene ahora lo cambia todo.

Con más de 700 proyectos desarrollados y 115 millones de usuarios en 120 países a sus espaldas, la compañía aragonesa da el salto a una nueva dimensión: ya no imagina el futuro, va contigo hacia él. Imascono: te acompañamos al futuro.

Sobre Imascono

Imascono es una compañía tecnológica que acompaña a las empresas al futuro, poniendo la tecnología a su servicio de forma personalizada.

Combina un método ágil propio con un ecosistema tecnológico que integra agentes de IA, inteligencia de datos, gemelos digitales, experiencias inmersivas y transformación digital para impulsar la evolución de cada negocio paso a paso.