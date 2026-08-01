Las ganaderías José Vázquez, Victoriano del Río, El Retamar y Los Maños, ejes de la feria taurina de Andorra 2026

Rafael Guía, José María Fernández y Jorge Isiegas en el acto de presentación de la feria taurina. E.E

El pasado viernes 31 de julio se presentaron los carteles de la Feria Taurina de Andorra 2026, un ciclo que recupera el protagonismo y el nivel que la afición andorrana venía reclamando.

La empresa Gestazar, dirigida por José María Fernández, ha apostado por un serial de máxima categoría, combinando festejos populares con una corrida concurso en la que se lidiarán reses de ganaderías habituales en plazas de primera y segunda categoría.

Los carteles son los siguientes:

Sábado 6 de septiembre (17:00 h). Corrida concurso con toros de José Vázquez, Victoriano del Río, El Retamar y Los Maños para los diestros Jorge Isiegas y José Fernando Molina.

Corrida concurso con toros de José Vázquez, Victoriano del Río, El Retamar y Los Maños para los diestros Jorge Isiegas y José Fernando Molina. Miércoles 9 de septiembre (00:30 h). Disco-vaca con becerras de la ganadería Torreana.

Disco-vaca con becerras de la ganadería Torreana. Miércoles 9 de septiembre. Concurso de recortes con novillos de Alberto Álvarez y El Retamar, mientras que la gran final se disputará con un toro de José Vázquez.

Concurso de recortes con novillos de Alberto Álvarez y El Retamar, mientras que la gran final se disputará con un toro de José Vázquez. Jueves 10 de septiembre (7:00 h). Suelta de becerras de la ganadería Torreana.

El acto de presentación contó con la participación del matador de toros, Jorge Isiegas; el alcalde de Andorra, Rafael Guía; el ganadero de Los Maños, José Luis Marcuello; el becerrista Álvaro Puig Simón, que lidiará una res de Alberto Álvarez el mismo día del concurso de recortes; y el empresario José María Fernández.

Además, los ganaderos de José Vázquez, Victoriano del Río y El Retamar, enviaron mensajes en vídeo dirigidos a los aficionados, al igual que el matador José Fernando Molina, compartiendo sus impresiones e invitando al público a disfrutar de una feria que aspira a convertirse en una de las grandes citas taurinas del calendario aragonés.