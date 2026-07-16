El gigante silencioso de Aragón: el metal, el sector que ya sostiene casi el 30% de toda su economía

El sector del metal se ha consolidado como uno de los grandes motores de la economía aragonesa, tanto por empleo como por peso industrial, empresarial y exportador, en un momento de fuerte incertidumbre internacional.

Según un informe de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), la guerra en Oriente Medio está aumentando la inestabilidad global y afectando a la energía, la logística y el comercio internacional. En ese contexto, el metal se mantiene como un sector estratégico en Aragón por su capacidad para crear empleo, sostener la industria, impulsar las exportaciones y arrastrar al resto de la economía.

En 2025, el metal dio trabajo en Aragón a una media anual de 117.884 personas, el 18,82% del empleo total de la Comunidad. En Zaragoza, su peso es mayor: suma 95.581 afiliaciones y supone el 20,81% del empleo provincial, es decir, alrededor de una de cada cinco personas trabaja en el sector del metal.

Por provincias, el metal representa alrededor del 13,50% del empleo en Huesca y el 12,75% en Teruel, con un ligero repunte en esta última hasta el 13,37% en 2025. FEMZ destaca que estas cifras se han mantenido muy estables durante la última década.

El peso del metal es aún más evidente dentro de la industria. En 2025, el sector industrial empleó a 108.878 personas en Aragón, de las que 54.819 trabajaban en el metal: el 50,35% del empleo industrial.

En Zaragoza, la concentración es todavía mayor: el metal supone el 56,43% del empleo industrial. Para FEMZ, estos datos confirman que la industria del metal es la auténtica columna vertebral del sector secundario en Aragón.

En 2024, Aragón contaba con 109.339 empresas, de las que 14.271 eran del metal, el 13,05% del total. Por territorios, las empresas del metal representan el 10,65% en Huesca, el 10,39% en Teruel y el 14,31% en Zaragoza.

Si se mira solo a la industria, el protagonismo del metal vuelve a quedar claro. De las 6.027 empresas industriales registradas en Aragón, 2.507 pertenecen al metal, el 41,6%; en Zaragoza ese porcentaje sube hasta el 47,38%.

Aunque el número total de compañías del metal ha caído en la última década, FEMZ destaca un matiz importante: su tamaño medio es mayor que el del resto de sectores. El metal tiene una presencia especialmente fuerte en los tramos de medianas y grandes empresas.

La comparación con el conjunto de empresas de Aragón refuerza esta idea. En 2014, el metal agrupaba el 14% de las micropymes, el 27% de las pymes, el 24% de las medianas y el 21% de las grandes empresas.

En 2024, el peso relativo de las micropymes y las pymes del metal se reduce, mientras que crece el de las medianas y las grandes, que superan el 25% en ambas categorías. FEMZ interpreta esta evolución como signo de un tejido empresarial más concentrado y robusto.

Comercio exterior

En comercio exterior, las cifras confirman el papel determinante del metal. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 7.528,5 millones de euros, el 48,2% de todo lo que exportó Aragón ese año.

En Zaragoza, el metal representa el 55,7% de las exportaciones provinciales en 2025, consolidando a la provincia como motor industrial y exportador. Pese a esta fortaleza, los datos muestran un retroceso de las exportaciones en 2024 y 2025.

FEMZ apunta que parte de esa caída puede deberse a problemas estadísticos en el CNAE 2910, el código que agrupa la fabricación de vehículos de motor. En Zaragoza, la planta de Stellantis produjo unos 365.000 vehículos en 2023, 372.000 en 2024 y 304.000 en 2025.

La producción creció entre 2023 y 2024 y luego bajó alrededor de un 18% en 2025. Según FEMZ, esta evolución no encaja del todo con los datos oficiales de exportación, lo que podría indicar errores de imputación, registro o contabilización en las estadísticas del CNAE 2910.

Impacto en la economía

El impacto del metal en la economía también se ve en el PIB. Entre 2014 y 2023, el PIB del sector pasó de 4.059,32 millones de euros a 7.059,13 millones, un aumento acumulado del 73,91% y una tasa media anual del 6,34%.

Ese crecimiento hace que el metal gane peso dentro de la economía regional. En 2014, aportaba el 12,45% del PIB de Aragón; en 2023 ya supone el 15,12%, es decir, crece tanto en tamaño como en relevancia dentro de la estructura productiva.

El metal no solo genera riqueza de forma directa. Su actividad está estrechamente vinculada a otros sectores a los que compra bienes y servicios y a los que suministra productos y soluciones.

Si se suma ese “efecto tractor”, el impacto total del metal sobre el PIB aragonés alcanza los 12.785,47 millones de euros, el 27,39% del PIB de la Comunidad. FEMZ concluye que el metal es uno de los sectores con mayor capacidad de impulsar el crecimiento económico de Aragón.