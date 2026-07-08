El centro de datos de Azora en Villamayor de Gállego consumirá casi tanta energía como la ciudad de Zaragoza

El nuevo centro de datos que construirá el Grupo Azora en Villamayor de Gállego tendrá un consumo máximo de electricidad, cuando entre en funcionamiento, de más de 2.600 GWh cuando esté plenamente operativo.

Se trata de una cantidad próxima al consumo que tiene toda la ciudad de Zaragoza, que se eleva a unos 3.000 GWh, según un estudio de la Cátedra de Transición Energética Municipal de la Universidad de Zaragoza. De hecho, sería prácticamente idéntica si se exceptúa el distrito de La Cartuja Baja, el de mayor consumo, si bien el 90% es industrial.

Este es uno de los secretos que ha desvelado la ingente documentación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que se ha sometido a información pública después de su tramitación, lo que permitirá acortar los plazos administrativos a la mitad.

La compañía madrileña reconoce que se trata de un “impacto relevante” en el consumo de energía, de intensidad “moderada a alta”, que tratará de minimizar con la contratación de electricidad con garantía de origen, el uso de equipos eficientes y la monitorización de consumos.

El objetivo que se marca la empresa es cubrir el 100% de las necesidades eléctricas del centro de datos con fuentes sin emisiones de carbono.

Entre la documentación requerida para la evaluación de impacto ambiental, Azora admite que el consumo de energía eléctrica conlleva la emisión de gases de efecto invernadero y que ello puede generar efectos negativos que contribuyan al cambio climático (retienen el calor, contaminación atmosférica, etc).

Consumo de agua

Menos preocupante es, según la documentación, el consumo de agua. Este centro de datos utilizará un circuito cerrado que permite recircular el agua dentro de un bucle, que hace que el consumo sea “prácticamente nulo” una vez que se han llenado los canales internos.

Así, tal y como reflejan los documentos que salen a información pública, se estima un consumo de agua de unos 6.066 metros cúbicos anuales, el equivalente a unos 30 hogares. De esa cantidad, casi tres cuartas partes (4.551 metros cúbicos) son aguas sanitarias y de limpieza.

El abastecimiento de agua se realizará a partir de la red de Villamayor de Gállego, y no se hará uso de pozos, acuíferos o masas de agua superficiales cercanas. Asimismo, el promotor ha planteado la construcción de nuevos depósitos destinados al abastecimiento del centro de datos.

80 hectáreas de terreno

Con una inversión de 2.300 millones de euros, este centro de datos se ubicará en un terreno de 80 hectáreas al norte del municipio de Villamayor de Gállego, en el otro extremo de donde se instalará también Microsoft y el centro logístico industrial del Grupo Costa.

El proyecto contempla la construcción de cuatro edificios de centros de datos, cada uno implantado en una unidad de edificación independiente y diseñada para permitir su funcionamiento autónomo.

Tal y como refleja la documentación, Azora prevé una demanda total de 300 MW, a dividir a partes iguales entre los cuatro edificios, de los cuales ya se encuentran asegurados 150 MW, con ampliación solicitada hasta completar el total.

La construcción del centro de datos se divide en dos etapas. La primera se iniciará en cuanto se apruebe definitivamente el PIGA, e incluye desde las obras de urbanización y la subestación eléctrica hasta la materialización de los dos primeros edificios. En la segunda se ampliará hasta completar los cuatro centros.