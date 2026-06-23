Ya es oficial: la china Leapmotor confirma la apertura de un taller de baterías eléctricas en Mallén (Zaragoza)

Leapmotor ha confirmado este martes la apertura de un taller de baterías eléctricas en la localidad de Mallén, en Zaragoza. La compañía china, propiedad al 50% de Stellantis, marca un nuevo hito en su expansión en Europa, que tiene a Aragón como eje neurálgico gracias a la planta de Stellantis.

Como ha ido contando EL ESPAÑOL, la automovilística china montará en unos antiguos almacenes de Dia las baterías que después instalará en sus propios vehículos. Los trabajos para rehabilitar estas instalaciones comenzaron el pasado mes de marzo, con el objetivo de comenzar a producir a principios del verano.

La idea de Leapmotor es captar trabajadores de la propia fábrica de Stellantis y trasladarlos a esta planta. Está previsto que en esta planta trabajen entre 80 y 100 personas, y que se instalen al menos dos líneas de producción.

Según detalla Leapmotor en un comunicado, las instalaciones se han diseñado para trabajar con diferentes químicas de baterías y adaptarse al panorama tecnológico en constante evolución de las baterías para vehículos eléctricos.

La producción inicial se centrará en el suministro de la plataforma B de Leapmotor, recientemente instalada en la planta de Zaragoza, con las dos baterías basadas en tecnología LFP (versiones Pro y ProMax).

No en vano, en los próximos meses, la marca va a desplegar todo su potencial en la Comunidad, sobre todo, con la fabricación del modelo B10 en Figueruelas después del verano, pero también con otros proyectos auxiliares que refuerzan su presencia en el territorio.

“El proyecto de Mallén se basa en una sólida colaboración entre China y Europa, que combina tecnología china de vanguardia con la experiencia y el conocimiento industrial europeos. Equipos españoles trabajarán codo con codo con expertos chinos, creando un entorno único para el intercambio de conocimientos y la excelencia operativa”, exponen.

Desde Stellantis y Leapmotor confían en que, con el tiempo, el proyecto también impulse el desarrollo de un ecosistema industrial más amplio, atrayendo proveedores y servicios de apoyo a la zona.

"La fase inicial incluye a la dirección local, expatriados de Leapmotor y algunos jefes de equipo españoles con experiencia, que colaboran como voluntarios desde la planta de Figueruelas para apoyar las primeras etapas del desarrollo técnico de la actividad en planta, tras haber recibido una formación intensiva en una planta de baterías de Leapmotor en China", añaden ambas empresas en un comunicado.