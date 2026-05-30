Ya ha entrado en vigor: si trabajas más de 6 horas, te pertenece un descanso "no inferior a 15 minutos"

Pocas cosas son tan emblemáticas en una oficina como la pausa para el café.

Ese pequeño respiro a mitad de la jornada que sirve para desconectar unos minutos, comentar el día con los compañeros y, por qué no decirlo, aliviar el estrés acumulado del trabajo diario.

Lo que muchos trabajadores desconocen es que esta pausa no depende únicamente de la buena voluntad de la empresa. En realidad, se trata de un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores.

Si la jornada laboral supera las seis horas diarias, "deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos", tal y como recoge el artículo 34.4.

Ante cualquier duda relacionada con el ámbito laboral, conviene acudir a esta norma, ya que regula gran parte de los derechos y obligaciones dentro de la relación entre empresa y trabajador.

Conocer este tipo de derechos y saber cómo reclamarlos resulta fundamental. Especialmente en todo lo relacionado con el tiempo de trabajo, donde todavía es habitual en muchas empresas alargar la jornada más de la cuenta o no respetar los descansos establecidos.

El derecho al descanso

Como mencionaba anteriormente, ese descanso mínimo de 15 minutos es lo que popularmente se conoce como la 'pausa para el café'. Además, la ley aclara que este tiempo "se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo".

Es decir, si así lo recoge el convenio o el contrato, el descanso cuenta como tiempo trabajado y debe pagarse como tal.

La protección es aún mayor en el caso de los menores de edad. Para ellos, "el periodo de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media".

También es fundamental respetar los tiempos entre jornadas. El artículo 34.3 fija en 12 horas el descanso mínimo obligatorio entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

Además, la ley marca otro límite claro: "El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias", salvo que exista un convenio o acuerdo que disponga lo contrario.

En términos generales, como es sabido, "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales" de promedio en cómputo anual. Esto significa que, aunque haya días más laboriosos, el balance final del año no puede superar este límite.

Tener claros estos derechos y saber exigirlos puede suponer un paso hacia delante en tu futuro laboral y, sobre todo, en tu tiempo de descanso una vez cierres la puerta de la oficina.