Vicente Salas, economista: "El salario real medio en España y en Aragón lleva mucho tiempo estancado"

La ocupación en Aragón se ha disparado un 23% en Aragón en los últimos 25 años, pero apoyada en un empleo asalariado, actividades de menor cualificación y sin una mejora de los salarios reales.

Esta es la principal conclusión del último informe de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que evalúa la evolución del empleo en la Comunidad en más de dos décadas, en las que se ha ido perdiendo progresivamente el trabajo autónomo y el emprendimiento.

En este tiempo, según el profesor emérito Vicente Salas, Aragón ha crecido en cuanto al PIB per cápita, pero no ha sido más productiva, lo que, dice, significa que “trabajamos más, pero no mejor”.

“Aragón aprovecha bien los recursos humanos, aquí trabajamos más, pero no mejor. Mejoramos en productividad porque trabajamos más, no mejor. Estamos por debajo de País Vasco en productividad y salarios, pero igual en capacidad de competir”, ha expuesto Salas, durante la presentación del informe en la sede de la Cámara de Comercio.

No en vano, según los datos del informe, ese crecimiento del empleo en Aragón de un 23% se ha producido con una “elevada dependencia” de la inmigración, sobre todo en las ocupaciones más elementales.

“Aragón ha retrocedido en la proporción de trabajadores por cuenta propia sin asalariados. La de autónomos con asalariados se ha mantenido estable. Principalmente ha sido por el trabajo agrícola, donde el autónomo sin asalariados está más presente. El porcentaje de empleados públicos se mantiene con estabilidad, en paralelo al sector privado”, ha detallado Salas.

Asimismo, el informe hace énfasis en cómo los salarios reales, es decir, la capacidad de gasto de las familias por el incremento de los precios, apenas han crecido en este tiempo.

“El salario real medio en España lleva mucho tiempo estancado. El salario medio en País Vasco está en 35.000 euros y en Aragón, en torno a 28.000”, ha comparado este experto economista.

De hecho, este profesor analiza los modelos económicos de Aragón y País Vasco, dos regiones que “aprovechan los recursos humanos”, pero “los ocupan de forma diferente”.

“Esa ocupación diferente da lugar a brechas en salarios y productividad, pero no de competitividad. Las dos economías son igual de competitivas, una con un salario medio más alto y competitividad más alta, y otra con más bajos. La economía vasca nos lleva gran ventaja en capacidad innovadora, y este es el gran reto que tenemos en Aragón, cerrar la brecha de la capacidad innovadora”, ha apuntado.

Programa ‘Candidat@s Ready’

Durante la presentación del informe, la Cámara de Comercio ha anunciado el programa ‘Candidat@s Ready’, una iniciativa dirigida a las empresas que necesitan incorporar profesionales y requieren acompañamiento especializado en los procesos de contratación.

Candidat@s Ready, y su extensión Ready Origen, ayudan a las empresas a encontrar profesionales que se adapten a sus proyectos y retos estratégicos, y a los profesionales a explorar oportunidades alineadas con sus objetivos, propósitos y valores.

En un mercado marcado por cuellos de botella en ciertos sectores, cambios demográficos, sobrecualificación y nuevas perspectivas profesionales, Candidat@s Ready adopta un enfoque humano y estratégico: escucha activa, orientación y coaching profesional, recuperación de espacios de conversación y confianza, y búsqueda del punto de encuentro entre empresa y profesional más allá del CV, competencias técnicas o soft skills.