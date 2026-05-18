El Ayuntamiento de Belchite destina 30.000 euros a la rehabilitación de vivienda para fomentar el alquiler

Hasta 30.000 euros destinará el Ayuntamiento de Belchite para propiciar que los propietarios de inmuebles actualmente vacíos o en desuso los pongan en régimen de alquiler.

Con esta medida, que busca incrementar la oferta de vivienda en el municipio, se podrán sufragar los gastos de rehabilitación o reforma, con un máximo de 4.000 euros, necesarios para que los inmuebles estén en las mejores condiciones para el arrendamiento.

"La crisis de la vivienda está dificultando el acceso a un hogar a muchas personas y familias. Conscientes de ello, desde el Ayuntamiento queremos contribuir a aliviar esta situación, facilitando que aquellos vecinos que posean viviendas en desuso dentro del casco urbano de la localidad puedan alquilarlas. Con ello, también estamos ayudando a fijar población en el territorio y a combatir la despoblación”, ha señalado el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

La convocatoria, que ya ha sido publicada en el BOPZ y cuyas bases pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento, permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. La subvención máxima por vivienda asciende a 4.000 euros y cubrirá los gastos realizados entre el 1 de junio de 2026 y el 15 de agosto de 2027.

Entre los gastos que se pueden aplicar a la subvención se encuentran las obras de adecuación y mejora, pago de licencias e ICIO; el certificado de eficiencia energética; un seguro de impagos del primer año de alquiler, y la adquisición de muebles y electrodomésticos de cocina.

Los beneficiarios deberán mantener la vivienda en régimen de alquiler durante un mínimo de cinco años desde la resolución de la ayuda, y no podrán arrendarla a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En la aplicación de los criterios de valoración para la concesión de las ayudas se primarán con una mayor puntuación las solicitudes de propietarios que estén empadronados en Belchite, que ofrezcan un precio de alquiler más asequible, que destinen una mayor inversión a obras de mejora y que acrediten buenas condiciones de habitabilidad y un sistema de climatización adecuado en el inmueble.