La recogida de la cereza en La Almunia, en jaque por la granizada y las últimas lluvias: "Ha hecho mucho daño"

Hacia el mediodía de este martes, el cielo sobre La Almunia de Doña Godina se oscurecía con rapidez, anticipando lo que en cuestión de minutos terminaría descargando con fuerza sobre la localidad y buena parte de la comarca del Valdejalón.

Tras varios días marcados por la inestabilidad y las lluvias intermitentes, la tormenta evolucionó en una intensa granizada que sorprendió a vecinos y agricultores, dejando una estampa inusual en calles, tejados y, especialmente, en los campos que rodean el municipio.

La pedregada, breve pero contundente, golpeó con especial dureza las explotaciones agrícolas en un momento particularmente sensible para el campo. En plena antesala de la campaña de recogida, los agricultores veían cómo el granizo irrumpía justo cuando la fruta -y en especial la cereza- se encontraba en una fase decisiva de maduración.

Sin embargo, la tormenta ha alterado ese escenario. A falta de una evaluación detallada, las primeras impresiones sobre el terreno ya apuntan a daños significativos.

El impacto del granizo no solo ha dejado huella visible en las parcelas, sino que ha generado una gran incertidumbre entre los productores, que ahora deberán esperar para conocer el verdadero alcance de las pérdidas.

“Ha tocado y ha sido bastante gordo. No se puede valorar, pero ha tocado bastante término y ha dado vuelta alrededor, hacia Alpartir”, cuenta el alcalde de La Almunia de Doña Godina, Ángel Noé.

El momento elegido por la tormenta no ha podido ser más inoportuno. Muchos agricultores aún no habían iniciado la recogida intensiva, precisamente, para evitar problemas derivados del exceso de humedad en el fruto. La cereza, especialmente sensible en estas condiciones, requiere un equilibrio delicado que ahora se ha visto comprometido.

“Muchos no habían empezado fuerte a recoger, porque están aguadas y enseguida se estropean. Están esperando a recoger. De aquí a una semana o 10 días se empezaría fuerte. Pero ha hecho mucho daño”, apunta Noé.

Aunque la tormenta descargó durante apenas unos minutos, su impacto ha sido suficiente para alterar el pulso de la campaña agrícola. A lo largo de la tarde, numerosos agricultores se desplazaban hasta sus fincas para comprobar de primera mano los efectos de la pedregada. Un primer análisis, aún provisional, que en muchos casos deja más preguntas que respuestas.

“Ya veremos a ver qué es lo que se barrunta. Entre la que se raje y la que ha golpeado la piedra, ya veremos a ver qué consecuencias ha dejado la pedregada”, subraya el alcalde de La Almunia.

Este episodio se suma, además, a una primavera meteorológicamente irregular. Tras un inicio marcado por temperaturas elevadas, el cambio de patrón en las últimas semanas, con lluvias frecuentes y tormentas, está complicando el desarrollo de los cultivos. En este contexto, la granizada de este martes no es un hecho aislado, sino un nuevo golpe dentro de una sucesión de fenómenos que podrían dejar una huella profunda en la campaña agrícola del Valdejalón.