La colonia china conquista Borja: "Han participado hasta en las fiestas patronales, en el pueblo ya son uno más"

Quién les iba a decir a los vecinos de Borja que este año compartirían sus fiestas patronales con medio centenar de ingenieros llegados desde China. Mientras el resto de Aragón mira hacia la gigafactoría de Stellantis, este pueblo zaragozano de unos 5.000 habitantes ya sabe lo que es convivir -y brindar- con quienes están construyendo el futuro del coche eléctrico en Aragón.

Fue a mediados de abril cuando comenzaron a llegar estos 50 trabajadores. Su labor se centra en el montaje de la planta de Lieder Automotive, que se encargará de producir los chasis para los vehículos eléctricos que Leapmotor ensamblará en la planta de Stellantis en Figueruelas.

Su adaptación e integración en la localidad ha sido prácticamente inmejorable. Incluso, han disfrutado como unos borjanos más de las celebraciones de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peana, tal y como explica el alcalde, Eduardo Arilla.

“La experiencia está siendo muy positiva. Ha coincidido con las fiestas patronales y ha habido una buena experiencia con ellos. Han participado en muchos eventos, disfrutando de estos días. Se han integrado muy bien”, cuenta Arilla.

Estos 50 trabajadores se han ubicado en pisos de alquiler repartidos por todo el pueblo, lo que también ha facilitado que se dejen ver por bares y tiendas, haciendo vida como unos vecinos más.

“Están en distintos vecindarios y barrios, por lo que todavía es más productivo, puesto que no hay ningún tipo de gueto o ubicación conjunta, sino que están distribuidos por el casco urbano con el resto de borjanos, muy integrados y participando en el día a día”, señala el alcalde.

Mientras, los directivos de Duoli Technology, la empresa china que se unió con Fagor para crear Lieder Automotive, se alojan en el hotel de Borja, y también han visitado la localidad en los últimos días, manteniendo una relación totalmente cordial con los vecinos.

Está previsto que estos 50 trabajadores permanezcan en Borja hasta final de agosto, cuando la planta debería comenzar las pruebas de la producción de chasis para el B10 de Leapmotor. Una vez la fábrica entre en funcionamiento, la plantilla estará formada principalmente por personal local.

De hecho, ya tendría elegidas a 40 trabajadores de la localidad, así como los principales cargos directivos, de una plantilla que alcanzará las 160 personas. Los planes iniciales es que esté en funcionamiento en septiembre, para que los primeros B10 salgan de Figueruelas este mismo año.

La producción de los chasis se ubicará en las antiguas naves de Fagor, cerradas desde 2019, y que tendrán una nueva vida relacionada con la automoción. Será un proceso totalmente automatizado, y por la planta se ubicarán más de 130 robots a través de 14 líneas, lo que permitirá atender no solo las necesidades de Leapmotor, sino vender a otros clientes.