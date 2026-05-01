El 1º de mayo reivindica en Zaragoza mejores condiciones laborales ante la crisis mundial: "Los salarios se deben adaptar"

Sindicatos, trabajadores y organizaciones de izquierda han vuelto a tomar las calles este 1 de mayo para reclamar mejoras en las condiciones laborales en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el aumento de los conflictos armados y la presión inflacionista.

En Zaragoza, la movilización central ha discurrido por el centro de la ciudad bajo la convocatoria de UGT y CCOO. Durante la marcha, los participantes han puesto el acento en cuestiones como los salarios, el acceso a la vivienda, la reducción de la jornada laboral y la seguridad en el trabajo, sin perder de vista el impacto de la situación internacional.

“Estamos viviendo una época, ya llevamos dos o tres años, en la que múltiples decisiones internacionales, sobre todo en el ámbito de la presidencia de Estados Unidos y del presidente Trump, están afectando a la vida diaria de las personas”, ha subrayado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

Y es que todo ello, dice, tiene consecuencias directas en el empleo y los precios y, en definitiva, en el bolsillo de los ciudadanos.

“Los salarios se tienen que adecuar a esas circunstancias, porque, además, las empresas están batiendo récords de beneficios. Las empresas, cuando hay un problema como el que estamos viviendo de Ucrania o en la guerra de Irán, trasladan automáticamente y de manera muy rápida esa incidencia a los precios. Sin embargo, luego les cuesta mucho trasladarlo a los salarios”, ha lamentado Pina.

Desde CCOO también han insistido en la necesidad de avanzar hacia una reducción de la jornada laboral, una medida que, según han indicado, buscarán incluir “en todos los convenios de este país”.

En la misma línea, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha defendido el mantenimiento del diálogo social en la comunidad y ha advertido de que “sería un error acabar con el diálogo social, una historia de 40 años en Aragón”.

Asimismo, ha alertado de que la siniestralidad laboral es “inadmisible” y ha reclamado la aprobación de una nueva ley de prevención para evitar más muertes en el trabajo.

“Hay un borrador que ya está en el Parlamento para discutirlo. Yo le pido a los partidos políticos que se lo lean, hagan las propuestas y enmiendas que tengan que hacer, y que terminen aprobándola por unanimidad o por una mayoría amplia. Si esa ley decae, habrá responsables de los próximos muertos que habrá en nuestro país, porque los habrá, y serán ellos los que no han aprobado esa ley que permita salvar vidas”, ha advertido.