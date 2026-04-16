Así diseña Adidas su revolución digital desde Zaragoza: "Es su segundo mayor hub tecnológico del mundo"

En el corazón de Zaragoza se encuentra uno de los centros neurálgicos más importantes para Adidas a nivel global. El hub tecnológico de la multinacional alemana no solo se destaca por su imponente infraestructura, sino también por su papel crucial en el desarrollo de innovaciones que redefinen el futuro del deporte y la tecnología.

Con un equipo de alrededor de 450 trabajadores, este centro se ha consolidado como un referente en investigación y desarrollo, convirtiéndose en un motor clave para la estrategia de crecimiento y digitalización de la compañía.

La multinacional alemana conoce bien Aragón y la provincia de Zaragoza, y, en concreto, Caspe, donde tiene desde hace más de medio siglo un importante centro logístico con unos 200 trabajadores.

Esa experiencia le sirvió para decantarse por la capital aragonesa en 2015 para ubicar este hub tecnológico, que ha ido creciendo hasta convertirse en el segundo de más importancia para la multinacional alemana en todo el mundo.

“Se eligió el sur de Europa y se empezó a mirar Portugal, luego Barcelona y finalmente Zaragoza, donde empezaba a existir un ecosistema con otras empresas de tecnología que ya estaban creciendo en la zona”, explica Sergio Lecha, responsable de Ingeniería de Datos e IA de Adidas en la capital aragonesa.

Así, esta marca de ropa deportiva, ligada también al Real Zaragoza desde los años 80, empezó a montar equipos pequeños, con unos resultados muy buenos. Eso hizo que continuaran apostando por estas oficinas, que han crecido hasta alcanzar puntas de cerca de 500 trabajadores.

Desde esta sede en el World Trade Center de Zaragoza, Adidas no solo diseña sus componentes tecnológicos como la página web, la app móvil o herramientas del diseño de productos, sino que supone un eje clave en la toma de decisiones en muchos de los componentes que usan día a día los clientes y consumidores.

De hecho, en estos momentos se encuentran inmersos en el diseño de un nuevo motor de búsqueda en su página web, que incorpore inteligencia artificial.

“Imagina que has visto un concierto de Aitana y te fijas en su vestido, pero no sabes cuál es. Ahora, podrás ir al buscador y decirle ‘dime el vestido que llevaba Aitana en el concierto’, y te llevará al producto sin tú tener ni idea de cuál era”, detalla Sergio Lecha.

Adidas es una de las marcas con sello aragonés que se expone en el congreso tecnológico ‘The Wave’, con el que se pretende mostrar al mundo el potencial del ecosistema aragonés para liderar el cambio que se avecina con las últimas herramientas de IA.

Y es que, pese a llevar apenas una década, la transformación que ha vivido el sector tecnológico en todo el mundo deja boquiabiertos a cualquiera que echa la mirada atrás.

“Ahora mismo, todo está enfocado hacia la aplicación de la inteligencia artificial, y cómo ser capaces de crear cosas más rápidas y escalarlas. Un grupo de ingenieros puede hacer lo inimaginable en meses cuando antes te podía llevar años”, expone Lecha.

Además, todos los asistentes que se acerquen a su stand en ‘The Wave’ podrán testear otra de sus novedades: unas gafas ‘Apple Vision’ que te sumerge en todo el catálogo de la marca.

“Queremos que puedas interactuar con tus manos con la página web, extraer el producto, verlo en 3D, añadirlo al carrito y comprarlo”, señala.