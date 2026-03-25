"Llevo 42 años trabajando y cotizados y cobro 300 euros": la denuncia de los arquitectos por sus pensiones "ínfimas"

Juan Carlos, Manel, Encarna, Fernando, Joan… Son muchos de los casos de arquitectos que se han encontrado con una pensión "ínfima" después de toda una vida como profesionales, que apenas llega a los "300 o 400 euros al mes", en los casos más afortunados.

Se trata de profesionales ligados a mutuas alternativas y, en concreto, a HNA. Hasta 1995, estos trabajadores no podían estar incluidos en la Seguridad Social, por lo que debían estar afiliados a esta mutualidad, que les aseguró que las condiciones serían parecidas a las del ámbito público.

Desde mediados de los 90, podían estar inscritos como autónomos en la Seguridad Social, dentro del régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA), pero con “condiciones durísimas”, teniendo que “empezar desde 0” su vida laboral por muchos años que ya llevaran cotizados.

Sin embargo, la gran sorpresa ha llegado cuando esta generación se ha jubilado, y muchos de ellos han comprobado cómo apenas reciben una pensión mensual de "300 y 400 euros al mes", hasta 600 los más previsores y afortunados, pero sin actualización al IPC.

“La gente está escandalizada. Se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que yo he pagado lo mismo que un profesional en el RETA y me queda una tercera parte de la pensión? No puede ser”, ha contado Javier Mancilla, uno de los afectados.

Ante tal revuelo, Mancilla ha creado una asociación sin ánimo de lucro con la que quieren agrupar a más afectados y conseguir que se revierta una dramática situación. Desde la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (Anmarq) pelean para buscar una solución.

“Nos decían que teníamos que poner el 80% de lo que paga un RETA, pero muchos, además, hicimos aportaciones extraordinarias y por encima de esa cifra. Si se sacan cuentas, hemos pagado lo mismo o más que un autónomo”, expone Mancilla.

Cuando han pedido explicaciones, desde HNA les dicen que no han pagado lo suficiente o que la rentabilidad era baja.

“Queremos lo mismo que el resto de pensionistas. La mutualidad se pone de perfil y dice que se limitan a cumplir con lo que les permite la legislación. La información ha sido confusa. Hace solo cinco años que pusieron un simulador en su web, y desde entonces la gente se llevó las manos a la cabeza. Hasta entonces, no sabías lo que te iba a quedar”, explica Mancilla.

Desde Anmarq calculan que unas 15.000 personas jubiladas están afectadas por el problema, de los alrededor de 80.000 arquitectos y aparejadores afiliados a HNA, y que podrían tener el mismo problema cuando llegue su hora de jubilación.

Una ‘pasarela’ al RETA como posible solución

La solución por la que llevan más de dos años peleando desde Anmarq es que se pueda abrir la posibilidad de que todos los trabajadores con mutualidades alternativas puedan pasar al sistema público de pensiones, de forma que el dinero que hayan acumulado se traslade también a la Seguridad Social.

“Nosotros pedimos que los años que hemos cotizado en España se nos contemplen a efectos de obtener el porcentaje de pensión a recibir, y el dinero que nos reconozca la mutualidad en la hucha de cada uno se capitalice como la base, y así percibir una pensión en función de lo que aportes en la Seguridad Social. Nuestro principio es que ‘si aporto como un autónomo, debo recibir lo mismo’”, expone.

El PSOE ya presentó una Proposición de Ley en el Congreso en mayo 2024 por esta problemática, que salió adelante sin votos en contra y con la abstención de Vox, pero desde Anmarq creen que se trata de un “apaño”.

“Estábamos muy ilusionados, pero era un planteamiento muy reduccionista. Dejaba fuera a los jubilados, al que llevara 15 años en el RETA, y muchas más condiciones. La pasarela debe ser universal. No puedes hacer una solución que deje fuera al 66% de los afectados, y en especial a la parte más vulnerable como los jubilados. Eso es una chapuza”, lamenta Mancilla.

HNA lo niega

Desde HNA han venido desmintiendo en varios comunicados lo que consideran “falsedades”, como que la pensión media sea inferior a 500 euros.

La mutualidad asegura estar a favor de una “pasarela justa que no perjudique a ningún mutualista”, tanto al que opte por pasarse al RETA como al que decida pertenecer a HNA.

“La sostenibilidad del modelo financiero de HNA está asegurada por su sistema de capitalización individual, donde cada mutualista tiene asignados sus derechos económicos y continuaría plenamente vigente, como también su solvencia”, afirmaban en un comunicado poco después de fundarse la asociación Anmarq.