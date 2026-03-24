Stellantis salva las trabas del Ministerio de Defensa y desbloquea sus 4 molinos de 118 metros en su planta de Zaragoza

Stellantis está inmersa en un proceso de descarbonización de su planta de Figueruelas, que afecta tanto a la producción de vehículos eléctricos como a las fuentes de las que se suministra la energía. Ya con una planta solar y un aerogenerador en el interior de sus instalaciones, ahora quiere instalar otros cuatro molinos en el exterior para nutrirse de más potencia renovable.

Sin embargo, Stellantis se encontró con un escollo, el Ministerio de Defensa, que denegó las autorizaciones por las servidumbres de la Base Aérea de Zaragoza, al igual que con otros proyectos en Plaza y en la provincia.

El problema se encontraba en unos cambios en la interpretación de las servidumbres aeronáuticas, reguladas por decreto ley, y que fijan limitaciones a la actividad en las proximidades de la instalación militar.

Unos problemas que, según fuentes del Ministerio de Defensa, ya estarían solucionados. La Dirección General de Infraestructura emitió una resolución favorable y condicionada al cumplimiento de determinados requisitos técnicos relacionados con la seguridad aérea, para poder continuar con la ejecución del proyecto.

Con ello, Stellantis podrá seguir con su planificación energética, toda vez que ya cuenta con el visto bueno ambiental y acaba de solicitar la autorización administrativa del Gobierno de Aragón.

En concreto, serán cuatro aerogeneradores de 118 metros de altura que sumarán una potencia de 28MW. Se ubicará fuera del polígono industrial, aunque el objetivo será el autoconsumo del mismo.

Stellantis estima una producción anual de más de 78.000 MWh/año, traducida en 2.810 horas equivalentes netas.

La zona elegida se localiza al oeste del polígono industrial de Stellantis, en los términos municipales de Pedrola y Figueruelas.

Estos cuatro molinos se complementan con el aerogenerador que ya está en funcionamiento en el interior del centro industrial, y dos plantas fotovoltaicas. Entre los cuatro molinos alcanzarán una potencia instalada de 28 MW.

La multinacional calcula que será necesaria una inversión de más de 23 millones de euros para la instalación de estos nuevos molinos, según consta en la extensa documentación que ha salido a información pública.

Está previsto que, una vez se obtengan todos los permisos, las obras para levantar los cuatro aerogeneradores duren ocho meses.