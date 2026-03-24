Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 12.000 euros a los autónomos que contraten a su primer empleado

A partir del 8 de enero de este año, y hasta el 30 de octubre, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una subvención dirigida a incentivar el autoempleo y el emprendimiento, fomentando la contratación de la primera persona trabajadora por cuenta ajena.

Mediante una solicitud y tras cumplir una serie de requisitos, las subvenciones a los autónomos podrían llegar a superar los 10.000 euros.

Esta ayuda va dirigida directamente a apoyar a los autónomos o a los mutualistas que quieran dar el salto y escalar su negocio. Eso sí, antes de nada hay que cumplir una serie de condiciones.

Requisitos

El primer trabajador contratado con la misión de solicitar esta ayuda deberá estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo . Al menos, desde el día inmediatamente anterior a la fecha de su contratación.

Este contrato debe hacerse dentro de los primeros 24 meses desde el comienzo de la actividad por el autónomo / mutualista.

El contrato será por tiempo indefinido y se debe comunicar su formalización al Instituto Aragonés de Empleo.

Los contratos pueden ser a jornada completa o a tiempo parcial al 50% de la jornada ordinaria en cómputo anual.

Documentos que se deben presentar

Asimismo, rellenar bien los documentos a la hora de solicitar esta subvención es fundamental.

Para optar a ella primero se debe presentar una serie de documentos de información general (contrato, datos de la persona contratada, declaración responsable de no afectación hasta segundo grado y una petición de información de la persona contratada).

Adicionalmente, si se cumplen estas condiciones anteriores, se deberán presentar los siguientes documentos: certificado de empadronamiento, contrato debidamente diligenciado (si formas parte de una comunidad de bienes o sociedad civil), documento que acredite la condición de víctima de violencia de género (en el caso de que la persona contratada lo sea), documento de apoderamiento o ficha de terceros con el INAEM, si concurren los casos.

Importes de la subvención

Como regla general, la subvención será de 5.500 euros para los hombres y de 6.000 euros para las mujeres. Aunque estos importes pueden incrementarse si se dan determinados condicionantes.

Se incrementa la subvención en un 10% si se celebran contratos en pueblos con menos de 5.000 habitantes, se contrata a menores de 25 o mayores de 52 años o se contrata a parados de larga duración.

En estos casos, el importe de la subvención acrecentado ese 10% puede llegar a los 6.050 euros en los hombres y a los 6.600 en las mujeres.

Por otro lado, la ayuda puede acrecentarse en un 50% si la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género. En tal caso, la subvención llegaría a los 12.000 euros.

Este tipo de iniciativas brindan un poco de 'oxígeno' al sector emprendedor aragonés, pudiendo marcar un antes y un después en el desarrollo posterior de la pequeñas empresas.