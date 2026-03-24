Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 12.000 euros a los autónomos que contraten a su primer empleado
Esta subvención, del Gobierno de Aragón, tiene por objetivo apoyar el autoempleo y el emprendimiento.
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A partir del 8 de enero de este año, y hasta el 30 de octubre, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una subvención dirigida a incentivar el autoempleo y el emprendimiento, fomentando la contratación de la primera persona trabajadora por cuenta ajena.
Mediante una solicitud y tras cumplir una serie de requisitos, las subvenciones a los autónomos podrían llegar a superar los 10.000 euros.
Esta ayuda va dirigida directamente a apoyar a los autónomos o a los mutualistas que quieran dar el salto y escalar su negocio. Eso sí, antes de nada hay que cumplir una serie de condiciones.
Requisitos
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El primer trabajador contratado con la misión de solicitar esta ayuda deberá estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo. Al menos, desde el día inmediatamente anterior a la fecha de su contratación.
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Este contrato debe hacerse dentro de los primeros 24 meses desde el comienzo de la actividad por el autónomo / mutualista.
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El contrato será por tiempo indefinido y se debe comunicar su formalización al Instituto Aragonés de Empleo.
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Los contratos pueden ser a jornada completa o a tiempo parcial al 50% de la jornada ordinaria en cómputo anual.
Documentos que se deben presentar
Asimismo, rellenar bien los documentos a la hora de solicitar esta subvención es fundamental.
Para optar a ella primero se debe presentar una serie de documentos de información general (contrato, datos de la persona contratada, declaración responsable de no afectación hasta segundo grado y una petición de información de la persona contratada).
Adicionalmente, si se cumplen estas condiciones anteriores, se deberán presentar los siguientes documentos: certificado de empadronamiento, contrato debidamente diligenciado (si formas parte de una comunidad de bienes o sociedad civil), documento que acredite la condición de víctima de violencia de género (en el caso de que la persona contratada lo sea), documento de apoderamiento o ficha de terceros con el INAEM, si concurren los casos.
Importes de la subvención
Como regla general, la subvención será de 5.500 euros para los hombres y de 6.000 euros para las mujeres. Aunque estos importes pueden incrementarse si se dan determinados condicionantes.
Se incrementa la subvención en un 10% si se celebran contratos en pueblos con menos de 5.000 habitantes, se contrata a menores de 25 o mayores de 52 años o se contrata a parados de larga duración.
En estos casos, el importe de la subvención acrecentado ese 10% puede llegar a los 6.050 euros en los hombres y a los 6.600 en las mujeres.
Por otro lado, la ayuda puede acrecentarse en un 50% si la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género. En tal caso, la subvención llegaría a los 12.000 euros.
Este tipo de iniciativas brindan un poco de 'oxígeno' al sector emprendedor aragonés, pudiendo marcar un antes y un después en el desarrollo posterior de la pequeñas empresas.