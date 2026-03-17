El grupo Externa alcanza una facturación de 73 millones de euros en su 20º aniversario y refuerza su oficina en Zaragoza

La gallega Externa acaba de celebrar sus veinte primeros años de existencia reuniendo a su equipo, más de 80 personas de toda España en su XII Convención Nacional, que tuvo lugar en el Espacio Avenida de Abanca, en A Coruña.

Los datos revelados en ese encuentro no pueden ser más positivos y halagüeños. Externa cerró 2025 con una facturación de 73 millones de euros, cumpliendo su objetivo de ventas en un 100,3%, con una mejora muy notable de su rentabilidad y con la apertura de oficinas en Martorell, Cartagena y Zaragoza.

Porcentualmente, la facturación creció el año pasado en un 31,1% en el conjunto de la Península Ibérica, con un aumento del 28,60% en España y del 51,7% en Portugal, en donde la compañía está presente con delegaciones en Oporto y Lisboa (Win Working by Externa) desde 2023, fruto de un proceso de internacionalización que le permite operar también en otros países de la Unión Europea.

Pero la Convención de A Coruña fue mucho más allá de las buenas cifras. El CEO de Externa, Pastor López Docampo, echó la vista atrás para repasar los numerosos hitos de la empresa desde que echó a andar en el año 2006 y se mostró “especialmente satisfecho por los resultados obtenidos en el pasado ejercicio que”, según él, “abren la puerta a un futuro muy ilusionante”.

Externa continuará desarrollando su Plan Estratégico 2023-2027, cifrándose como objetivo alcanzar los 90 millones de euros de facturación en este 2026, lo que se traduciría en un crecimiento del 23,84% entre España y Portugal sobre los datos de ventas a cierre de 2025.

Las previsiones para el presente año comprenden además el crecimiento orgánico mediante el ensanchamiento de la red territorial de oficinas, que incluye la apertura de nuevas delegaciones en Málaga -que ya echó a andar en el pasado mes de enero-, y la posible apertura en Granollers y Tarragona (Cataluña), y Alcalá de Henares (Madrid), junto con un desarrollo general en la zona centro.

López Docampo afirmó que la meta sigue siendo alcanzar los 100 millones de euros de facturación en el horizonte de 2027 y para seguir esa senda de éxito quiere “pisar el acelerador en el área de trabajo temporal de la compañía y reforzar la división de formación (empresa Exterfor) en los próximos diez meses, al tiempo que se sigue explorando un posible crecimiento inorgánico, tanto en España, como en Portugal”.

En cualquier caso, todo ello tendrá que ser siempre poniendo el énfasis en los equipos y en las personas: “Considero muy relevante lograr que el personal de la empresa se sienta implicado en todo momento en sus objetivos y metas, algo que en parte ya hemos conseguido, como revelan los bajísimos índices de rotación que tenemos en nuestra plantilla”.

“Además, llevamos bastante tiempo trabajando para intentar conseguir una mejor calidad de vida de los trabajadores de Externa… y lo seguiremos haciendo, ya que consideramos que ese aspecto es algo fundamental en nuestro proyecto empresarial”, concluyó el CEO.

La XII Convención Nacional de Externa, empresa de capital netamente español y con sede central en A Coruña, estuvo también encabezada -además de por López Docampo-, por su director general, Fernando Berdugo.

En Zaragoza, la oficina de Externa está a pleno rendimiento, siendo este mes de marzo de 2026 su sexto mes. “Entendiendo que todos los comienzos son difíciles, podemos asegurar que el recibimiento por parte de clientes y trabajadores está siendo enormemente positivo”, afirma su director en la región, Fernando Duce.

Son ya más de 15 empresas las que han puesto su confianza en Externa y que, junto con muchas más, harán de este año 2026 un año de crecimiento y de apoyo total a la consecución de los objetivos del Grupo Externa.