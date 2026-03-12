Confirmado por la Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital ofrece ayudas de hasta 1.600 euros a estos hogares

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica que permite llegar a fin de mes a miles de familias en España, ya más de 18.000 en Aragón.

La prestación, gestionada por la Seguridad Social, está destinada a hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El objetivo es asegurar que todas las familias tengan un mínimo de ingresos para cubrir necesidades básicas.

Para ello, el Estado fija una renta garantizada que depende del número de personas que viven en la vivienda. Si los ingresos del hogar no alcanzan ese nivel, la Seguridad Social paga la diferencia, que puede ser de hasta 1.600 euros.

En Aragón, los hogares perceptores del IMV eran 18.410 en enero de este 2026. Una cifra que supone un aumento del 15 % respecto al mismo mes de 2025, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El perfil de persona beneficiaria de estas ayudas en Aragón es de una mujer mayor de 30 años y con cargas familiares.

¿Cuánto se cobra con el IMV?

Este año las cuantías del IMV se han actualizado. Una persona que vive sola (y cumple una serie de requisitos) tiene garantizados aproximadamente 730 euros al mes.

En el caso de un adulto con un menor, la cantidad sube hasta unos 954 euros mensuales. Si el hogar está formado por un adulto y dos menores, la renta garantizada ronda los 1.174 euros al mes, mientras que con tres menores puede alcanzar unos 1.394 euros.

Cuando en la vivienda viven dos adultos, el nivel mínimo garantizado también se sitúa en torno a 954 euros mensuales, y aumenta a medida que se añaden hijos u otros miembros de la familia. En los hogares más numerosos la ayuda puede llegar aproximadamente hasta 1.614 euros al mes.

Sin embargo, es importante entender que estas cifras no siempre se cobran completas. El IMV funciona como un complemento de ingresos. Es decir, si una persona ya tiene algún ingreso, por ejemplo un pequeño salario, la Seguridad Social solo paga la diferencia hasta alcanzar la renta mínima fijada para su hogar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el verano pasado un análisis en el que calculaba que recibir el ingreso mínimo vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales, lo que supone una caída del 12% frente a las cifras que arrojan los hogares que no lo reciben.

Además de cumplir los requisitos económicos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben respetar una serie de obligaciones para mantener la ayuda. Una de las más importantes es presentar la declaración de la renta cada año, incluso aunque los ingresos sean muy bajos.

Esta información permite a la Administración comprobar que la persona sigue cumpliendo los requisitos para recibir la prestación.

Este año, la campaña de la declaración de la Renta de 2026, correspondiente a los ingresos de 2025, comenzará el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio.

Durante este periodo, los beneficiarios deben presentar su declaración del IRPF. De no hacerlo, puede sufrir la suspensión temporal del IMV, y si se mantiene el incumplimiento durante un año completo, la ayuda se extingue y habría que solicitarla de nuevo desde cero.

También es obligatorio comunicar cualquier cambio en la situación personal o familiar. Por ejemplo, si alguien empieza a trabajar, si cambia de domicilio o si una nueva persona se muda a la vivienda. Estos cambios deben notificarse a la Seguridad Social en un plazo máximo de 30 días.

Si no se cumplen estas obligaciones, la prestación puede suspenderse o revisarse. Por eso, los expertos recomiendan mantener siempre actualizada la información del hogar para evitar problemas con la ayuda.